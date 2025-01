Squid Game ariva su Black Ops 6 e Warzone, ma c'è una sorpresa amara

Activision, editore di Call of Duty, ha annunciato un nuovo evento crossover con Squid Game che include una controversa novità: un pass premium a pagamento per sbloccare le migliori ricompense. L'evento sarà disponibile dal 3 al 24 gennaio in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone.

Per la prima volta nella storia della serie, i giocatori dovranno pagare extra per accedere alle ricompense più ambite di un evento a tempo limitato. Il pass premium costerà 1.100 COD Points, equivalenti a 9,99 euro, e includerà skin esclusive come quella del "Front Man" di Squid Game.

L'evento introdurrà una modalità multiplayer ispirata al gioco "Un, due, tre, stella" della serie Netflix, oltre a bundle di operatori basati sui personaggi dello show. Mentre tutti i giocatori potranno progredire nella traccia gratuita, solo chi acquisterà il pass premium avrà accesso a ricompense aggiuntive a tema.

Tra i contenuti esclusivi del pass a pagamento ci saranno:

Blueprint "High Authority" per il fucile d'assalto XM4

Blueprint per coltello, pistola GS45 e SMG Saug

Skin per la granata stordente

Mossa finale ed emote "Throwdown"

Schermata "Who's Left" per le armi parlanti

La decisione di Activision ha ovviamente suscitato reazioni negative tra i fan di Call of Duty, già scontenti per i problemi di cheating e connessione che affliggono Black Ops 6 e Warzone. Molti ritengono ingiusto dover pagare extra per contenuti esclusivi, considerando che il gioco base costa già 70 euro (se non si possiede l'abbonamento al Game Pass).

Nonostante le critiche, l'evento Squid Game rappresenta un'importante collaborazione tra due franchise di enorme successo. Resta da vedere se questa nuova strategia di monetizzazione verrà adottata anche per futuri eventi di Call of Duty o se rimarrà un caso isolato.