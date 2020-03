Star Citizen si assicura 17.25 milioni di dollari per continuare lo sviluppo

Star Citizen è uno di quei titoli che per le sue caratteristiche uniche, continua a convincere gli investitori a finanziare il progetto. Si tratta di un titolo completamente open world, in cui le sorti del mondo stesso e della storia sono determinati dalle scelte dei giocatori: potremo costruire un vero e proprio impero, guidare flotte spaziali e colonizzare pianeti disabitati. Il progetto è nato nel 2011 attraverso una raccolta fondi dapprima utilizzando IgnitionDeck, un plugin per WordPress, e in seguito, per volere dei primi fan, la raccolta si è spostata su Kickstarter nel 2012: gli sviluppatori sono riusciti a ricavare un totale di oltre 6 milioni di dollari da queste due campagne, necessari a continuare gli sviluppi del titolo.

Il gioco è entrato anche nel Guinnesi dei primati come progetto più finanziato di sempre, e recentemente, gli sviluppatori hanno ottenuto un’ennesima donazione dai suoi investitori, per un totale di 17.25 milioni di dollari. La notizia è stata resa nota dagli sviluppatori di Cloud Imperium Games tramite il loro blog ufficiale, e hanno elencato tutti gli investitori che hanno contribuito al finanziamento con fondi destinati a finanziare la gestione dell’azienda sviluppatrice.

Gli investitori includono Snoot Entertainment, ITG Investments, e Clive Calder’s Family Office, i quali si erano già impegnati precedentemente in un investimento privato di 46 milioni di dollari nel 2018. Quest’ultimo ha investimento rappresentato un’occasione di assicurarsi più azioni di Cloud Imperium in un colpo solo e a un prezzo minore di quanto concordato al tempo. Ciò significa che Star Citizen ha raccolto, quindi, un totale vicino ai 340 milioni di dollari grazie a questo investimento, oltre ai preccedenti 46 milioni e al totale ricavato dal crowdfunding.

Con la campagna di Kickstarer del 2012, che è riuscita a raccogliere più di 2 milioni di dollari, pochi mesi fa, Star Citizen è riuscito a guadagnare prima di Natale, una somma vicina ai 250 milioni di dollari ricevuti da donazioni pubbliche, e, al momento della stesura di questo articolo, ha superato i 275 milioni di dollari.