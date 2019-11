Star Citizen: il crowdfunding ha superato i 248 milioni di dollari

Cloud Imperium Games ha rivelato nuove informazioni sul proprio gioco Star Citizen. In occasione del sesto giorno dell’Intergalactic Aerospace Expo 2049, ha mostrato approfonditamente il brand Drake. Come al solito, è stato rilasciato un trailer in stile Tom Gear: lo potete vedere poco sotto.

È stato rivelato il Drake Kraken Privateer, una variante del Kraken lunga 270 metri, alta 64 e larga 104. Acquistare questo mezzo con soldi reali non sarà una cosa da poco: il prezzo parte da 1.700 dollari; il numero di mezzi in vendita è però limitato, in quanto gli sviluppatori non vogliono che siano comuni. A quanto pare, il numero di mezzi in vendita per la giornata è già sold out: ci sono voluti solo pochi secondi. Ovviamente è possibile acquistare il Kraken Privateer anche con i crediti in-game, non solo con i soldi reali.

È stato poi annunciato un nuovo Free Flight Event che permette di provare Star Citizen senza dover pagare denaro. Ecco la lista di veicoli e navette disponibili nella versione di prova:

Buccaneer

Caterpillar

Caterpillar Pirate

Cutlass Black

Dragonfly Black

Dragonfly Yellowjacket

Herald

Un’altra notizia importante è legata alla cifra raccolti a oggi con il crowdfunding: più di 248 milioni di dollari. A voler essere precisi, secondo i dati più recenti si parla di 248.777.830 dollari. Il numero di utenti registrati è 2.444.076; ovviamente non è il numero effetti di utenti attivi e non è il numero di persone paganti: molti usano il gioco in modo gratuito.

Diteci, cosa ne pensate di Star Citizen? Siete anche voi dei sostenitori del gioco fin dal primo crowdfunding?