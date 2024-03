Chris Roberts conferma che Star Citizen uscirà dall'early access, anche se non sa quando

Dopo una serie di turbolenze all'interno dello studio Cloud Imperium Games, la comunità di Star Citizen era in attesa di un chiarimento da parte del fondatore Chris Roberts.

Questo chiarimento è arrivato sotto forma di una nuova "Letter from the Chairman" pubblicata sul sito ufficiale del gioco. La notizia più significativa riguarda il lancio della tanto attesa versione 1.0 di Star Citizen, anche se purtroppo, non vengono fornite date precise.

Star Citizen terminò la sua campagna Kickstarter nel lontano 2012, raccogliendo oltre 2 milioni di dollari.

La discussione sul lancio della versione 1.0 è stata sollevata in relazione all'assunzione di Rich Tyler nello staff di Cloud Imperium Games.

Tyler stesso ha confermato che uno dei suoi principali compiti sarà preparare il terreno per il lancio della versione 1.0. Chris Roberts ha ribadito questa prospettiva nel suo messaggio, sottolineando il suo impegno nel portare Star Citizen verso questa importante pietra miliare di sviluppo.

Tuttavia, il fondatore non ha offerto alcuna indicazione temporale riguardo al lancio della versione 1.0. Questo mancato chiarimento sulle tempistiche non è una novità per la community, che da tempo aspetta l'uscita del gioco completo.

Dopo circa dodici anni dalla campagna di raccolta fondi che ha fruttato un considerevole budget a Cloud Imperium Games, Star Citizen rimane ancora in uno stato di sviluppo Alpha, senza una data definitiva di uscita.

Anche per Squadron 42, il modulo FPS single player collegato a Star Citizen, non sono state fornite date di lancio. Roberts ha accennato a una riorganizzazione interna dei team di sviluppo e ha parlato degli ultimi dettagli da sistemare prima del lancio.

Ha sottolineato che la Alpha 4.0 non segna il termine dello sviluppo di Star Citizen, lasciando intendere che ci sarà ancora molto lavoro da fare prima che il gioco raggiunga la sua forma finale.

In conclusione, mentre la community di Star Citizen rimane ansiosa di vedere il gioco completato, l'assenza di date precise per il lancio della versione 1.0 lascia molti interrogativi.

Tuttavia, la promessa di un impegno costante nel portare il gioco verso il suo completamento rimane al centro delle speranze dei fan, nonostante le incertezze sul timing.