Star Wars Jedi Fallen Order: tantissimi dettagli svelati da un leak

Star Wars Jedi Fallen Order sarà svelato a breve, ma già ora circolano alcuni rumor sulla trama e sulle meccaniche di gioco!

Come già sappiamo, questo sabato avremo modo di scoprire i primi dettagli su Star Wars Jedi Fallen Order. Electronic Arts e Respawn Entertainment sembrano finalmente pronti a dirci cosa stanno sviluppando. Ora, però, scopriamo un nuovo leak apparso sulle pagine di Reddit, grazie all’utente “SchrodingersWitcher” che afferma di essere uno sviluppatore del gioco.

Per iniziare, viene svelato che il gioco sarà parte del canon di Star Wars: non si tratta di una grande sorpresa, visto che è un gioco approvato da Disney stessa e che anche la campagna single player di Battlefront 2 è considerata canonica. Il protagonista sarà un maschio e avrà un droid “zainetto” come compagno. Il gioco espanderà la lore di Star Wars e ci permetterà di visitare pianeti che già conosciamo.

Sono stati svelati anche alcuni dettagli legati al gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order. Ad esempio, pare che sia possibile correre sui muri e che, in generale, ci sia un’enfasi sul parkour. I giocatori potranno spostarsi tra vari pianeti: non si tratta di un vero e proprio open world, ma non sarà nemmeno troppo lineare. Il sistema di combattimento si avvicinerà a quello di Dark Souls, con un sistema di parry simile a quello visto recentemente in Sekiro.

A livello estetico, l’opera si vuole avvicinare a quanto fatto con i film Rogue One e Solo. Il motore di sviluppo è Unreal Engine 4 e non il Frostbite (divenuto famigerato per essere poco pratico per qualsiasi cosa che non sia uno sparatutto in prima persona online). Il gioco pare essere principalmente single-player e la campagna durerà varie ore, più delle cinque presunte da un vecchio rumor. Il gioco avrà un’opening di grande impatto e sarà collegata a degli inquisitori a caccia di Jedi (un rumor aveva già anticipato questo dettaglio).

Attualmente non è chiaro se ci saranno elementi legati a microtransazioni, ma in ogni caso non inficerebbero il gameplay. Si tratta ovviamente di rumor e vanno presi con la dovuta cautela, ma fra un paio di giorni potremo sapere se è tutto vero, quindi ci basta attendere. Diteci, cosa ne pensate di queste informazioni?