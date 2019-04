Sekiro: Shadows Die Twice, la guida completa

Preparatevi a trasformarvi negli shinobi perfetti in Sekiro: Shadows Die Twice con questa soluzione completa: il Giappone non avrà più segreti!

Sekiro: Shadows Die Twice è senza ombra di dubbio il gioco più punitivo e complesso sviluppato finora da From Software. Pubblicato da Activision, il gioco ci mette nei panni dello shinobi Lupo nel suo lungo viaggio per salvare il giovane signore che serve e durante il percorso affronterà pericoli di ogni genere. Come ogni titolo From Software che si rispetti, il giocatore ha piena libertà sul decidere dove andare ma non è sempre un bene vagare casualmente nelle terre di Ashina che faranno da sfondo alla nostra avventura, perché una delle sostanziali differenze che divide Sekiro dai Souls e dallo stesso Bloodborne è l’assenza di statistiche da incrementare: le poche che avete sono legate per la maggior parte ai boss principali e secondari del gioco, dunque seguire un percorso più sicuro è se non d’obbligo quantomeno consigliato per non morire un numero incalcolabile di volte – cosa che accadrà di base.

La soluzione completa che vi proponiamo è strutturata in base ai luoghi che visiterete e seguirà l’ordine il più corretto possibile per godere di un’esperienza impegnativa ma non troppo frustrante. Per ciascuno saranno segnati all’inizio gli oggetti importanti da recuperare, così da essere sicuri di non aver scordato nulla ma non preoccupatevi nel caso manchiate qualcosa: potete sempre tornare indietro a recuperarla in futuro, almeno in questo senso Sekiro: Shadows Die Twice non punisce.

Fatta questa premessa, vi consigliamo la recensione al gioco se volete farvi un’idea di come se la sono cavata Miyazaki e il suo team questa volta, di leggere la nostra guida su come sconfiggere i boss, su come sbloccare tutti i finali e su dove trovare gli strumenti prostetici, se state cercando dei consigli più mirati e immediati, infine di mettervi comodi: sarà un viaggio molto lungo e ricco di esperienze attraverso un Giappone feudale dove potere, guerra e onore si alternano senza sosta.

Per facilitarvi la navigazione fra le varie ambientazioni, vi lasciamo i link diretti: ricordatevi che potete comunque sfogliare comodamente le sezioni grazie alla funzione multipagina del sito, divise opportunatamente in ordine cronologico. Siete pronti a vivere un’avventura ai limiti dell’impossibile? Fateci sapete cosa ne pensate e se vorreste altre guide dedicate a Sekiro: Shadows Die Twice, il titolo di From Software che sta macinando numeri da capogiro, almeno per quanto riguarda le morti nel gioco.

Vi ricordiamo infine che abbiamo prodotto un’altra serie di utili guide a Sekiro, più specifiche, utili a risolvere qualche aspetto più specifico.

Detto questo, vi auguriamo buon divertimento e fateci sapere se questa nostra guida vi è risultata utile!