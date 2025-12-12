L'apertura dei The Game Awards 2025 ha regalato subito il momento che milioni di fan aspettavano da oltre vent'anni. Non è arrivato il tanto vociferato KOTOR 3, ma qualcosa che ne raccoglie l'eredità in modo ancora più ambizioso: Star Wars: Fate of the Old Republic.

Il progetto segna il ritorno trionfale di Casey Hudson nell'universo di Guerre Stellari. Hudson non è un nome qualunque: è il director originale del primo Knights of the Old Republic (2003) e il padre della trilogia di Mass Effect. Dopo aver lasciato BioWare, Hudson ha fondato Arcanaut Studios, un nuovo team con sede a Edmonton che sta sviluppando questo titolo in stretta collaborazione con Lucasfilm Games.

È fondamentale chiarire subito la natura del gioco: Lucasfilm ha specificato che Fate of the Old Republic non sarà un sequel diretto delle avventure di Revan o dell'Esule. Si tratta invece di un "erede spirituale", un Action-RPG single player fortemente narrativo ambientato sempre nell'Era della Vecchia Repubblica, ma in un periodo definito come "una galassia sull'orlo della rinascita".

L'obiettivo dichiarato da Hudson è ricreare quella magia: "Lavorare a KOTOR è stata un'esperienza decisiva per la mia carriera. Con Fate of the Old Republic stiamo raccontando una storia completamente nuova... un'avventura sulla scelta, il destino e l'eterna lotta tra luce e oscurità".

Il trailer, realizzato presumibilmente in Unreal Engine 5, ha mostrato un'astronave atterrare su un pianeta ghiacciato e la sagoma di un nuovo protagonista che brandisce una spada laser blu. I dettagli confermati delineano un'esperienza RPG profonda:

Vestiremo i panni di un sensibile alla Forza, con la possibilità di plasmare il nostro allineamento (chiaro o oscuro) Sistema morale: Il cuore del gioco sarà il sistema di scelte. Il claim "Il destino è nelle tue mani" non è solo marketing; ogni decisione influenzerà la narrazione e sposterà l'equilibrio verso il Lato Chiaro o il Lato Oscuro.

Il cuore del gioco sarà il sistema di scelte. Il claim "Il destino è nelle tue mani" non è solo marketing; ogni decisione influenzerà la narrazione e sposterà l'equilibrio verso il Lato Chiaro o il Lato Oscuro. Compagni di viaggio: È stato confermato che guideremo un "equipaggio interstellare", suggerendo il ritorno delle dinamiche di party e relazioni con i companion che hanno reso celebri i lavori precedenti di Hudson. Nel trailer si intravede anche un droide che ricorda la serie HK, strizzata d'occhio ai fan di vecchia data.

Il gioco è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo ("early development"), quindi l'attesa sarà probabilmente lunga. Arcanaut Studios ha confermato l'uscita su PC e console (presumibilmente next-gen, data la finestra temporale), senza però fornire ancora una data ufficiale.

Per i fan che sognavano un ritorno alla narrazione complessa e matura della Vecchia Repubblica, questo è senza dubbio l'annuncio del decennio.