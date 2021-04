Starfield: Bethesda sembra confermare l’uscita nel 2021

Sono passati un paio di anni da quando abbiamo avuto l’occasione di vedere il primo ed unico teaser di presentazione di Starfield. Del tanto chiacchierato gioco spaziale targato Bethesda se n’è discusso a lungo, ma non abbiamo ancora visto e saputo più nulla di concreto riguardo al progetto. Ora, dopo che Bethesda e Zenimax sono state acquistate da Microsoft, sembra che sia stato scovato un indizio che punta a confermare l’uscita del gioco entro quest’anno.

A differenza dei numerosi rumor apparsi in rete negli scorsi mesi, quanto fatto notare in queste ore dall’insider Klobriller su Twitter sembra arrivare direttamente da Bethesda. Nel dettaglio è stato mostrato uno screen preso dal trademark di Starfield che ci suggerisce come i piani della compagnia sembrano essere quelli di rilasciare il tanto atteso titolo spaziale proprio nel 2021. Nessun altro dettaglio al momento, ma la possibilità sembra essere abbastanza concreta.

A darci maggiori spiegazioni sulla possibile veridicità di tale periodo di lancio per Starfield, è stato sempre lo stesso Klobrille all’interno del suo recente post. Citando il legale Richard Hoeg, in generale quando all’interno del copyright di un titolo appare l’anno della prima pubblicazione, quest’ultimo va a confermare il periodo in cui tale titolo vedrebbe la luce sul mercato; il che sembra quasi, e sottolineiamo “quasi”, andare a confermare un possibile rilascio di Starfield entro la fine dell’anno.

I guess it means *something* will happen with Starfield publicly this year?

"The general rule is that the year in a copyright notice is the year of first publication of the work. First publication is when the work is made available to the public without restriction." cc @HoegLaw https://t.co/MRShjRmqQI

