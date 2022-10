Siamo ancora in attesa di scoprire la data di uscita di Starfield. Se secondo alcune teorie basate sull’aggiornamento della build presente su Steam ci viene da pensare che Bethesda sia quasi pronta per l’annuncio, la verità è che manca ancora un po’ prima di scoprire quando riusciremo a mettere le mani sul nuovo gioco di casa Bethesda. Per questo motivo probabilmente diversi fan che stanno attendendo il titolo hanno cominciato a esprimere i loro desideri in merito a ciò che vorrebbero vedere nello spazio creato da Todd Howard. E tra le tante richieste non poteva ovviamente mancare quella del survival.

Starfield

Non poteva essere da meno. Da anni oramai l’industria dei videogiochi è composta da prodotti che offrono questo genere di esperienze, come per esempio No Man’s Sky. Il gioco di casa Hello Games (che potete recuperare su Amazon) è uno dei titoli che mette a disposizione degli utenti proprio la modalità Survival, e ora su Reddit sono in tanti a chiedersi se lo stesso farà Bethesda. “Qualcuno di voi sta sperando di avere una Survival Mode al lancio?”, si chiede un utente della popolare board. Le risposte sono ovviamente positive: in tanti sperano che una modalità del genere sia inserita fin dal lancio del gioco.

Si tratta, chiaramente, di un desiderio che potrebbe non essere semplice da vedere realizzato. Non sappiamo con esattezza cosa abbia in serbo Bethesda per Starfield. Del gioco abbiamo visto circa 15 minuti di gameplay, sufficienti a farci una prima impressione sulle meccaniche di base, ma non conosciamo nel dettaglio ogni singolo aspetto della nuova IP di Bethesda. Sicuramente però una survival mode potrebbe essere utilissima ma anche in piena armonia con il gioco: lo spazio è per definizione sinonimo di sopravvivenza estrema, almeno nella letteratura e nei film.

Starfield sarà disponibile, salvo cambiamenti di programma, entro la metà del 2023. Il gioco è un’esclusiva Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Sarà anche incluso, come da tradizione per ogni esclusiva Microsoft, all’interno di Xbox Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.