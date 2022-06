Starfield è certamente uno dei videogiochi più attesi del prossimo anno, un’esperienza GDR che promette di occupare centinaia di ore del nostro tempo. Dopo svariati anni di silenzio, Starfield si è finalmente mostrato in maniera più approfondita all’Xbox Games Showcase del 2022, motivo che ci ha spinto a fare un articolo riassuntivo di tutte le informazioni uscite, così da tenerlo aggiornato nel tempo con tutto quello che c’è da sapere.

L’epopea spaziale non è ancora partita, ma possiamo certamente scaldare i motore della nostra nave, pronti a esplorare le stelle e svelare i misteri della Via Lattea.

Starfield, La tipologia di gioco

Starfield è un Action-RPG open world che promette una longevità da centinaia di ore con quest, attività e una storia principale ancora da scoprire.

Starfield, il gameplay

Esplorazione e combattimenti

In Starfield potremmo atterrare su diversi pianeti, con la possibilità di esplorare, ottenere risorse, scoprire creature aliene e combattere contro pirati spaziali in diversi avamposti. Tra interni ed esterni, il gioco ci metterà dinanzi a un open world vastissimo.

La componente principale dei combattimenti rimangono le armi a distanza, presenti in gran quantità e tutte modificabili. Sarà possibile ottenere fucile d’assalto, smart gun, pistole, cecchini e fucile a pompa, ma è possibile anche la presenza di armi da mischia. Tutto il titolo è giocabile sia in prima persona che in terza, a nostra scelta.

Oltre a questo, i dialoghi avranno un ruolo fondamentale per ottenere quest, ma anche per superare alcune situazioni difficile senza l’usilio della forza. Potremmo scegliere chi vogliamo essere e in quale modo proseguire l’avventura.

Viaggi spaziali

Con la nostra nave spaziale potremmo esplorare lo spazio profondo, viaggiare tra oltre 100 sistemi e scoprire oltre 1000 pianeti, tutti fatti a mano e senza nessun tipo di proceduralità. Il gioco ci consentirà di atterrare dove vogliamo, combattere contro navi spaziali o visitare stazioni spaziali, campi di asteroidi o lune.

Il viaggio è completamente manuale e il controllo della nave è interamente a nostra discrezione.

Personalizzazione

Starfield garantirà un’altissima mole di contenuti di personalizzazione, sfruttando caratteristiche provenienti da The Elder Scrolls e Fallout, ma portando il tutto su un nuovo livello. Di seguito le svariate possibilità offerte:

Editor del personaggio completo, con la possibilità di scegliere sesso, stazza, forma fisica, carnagione, modifica del volto, background e caratteristiche speciali.

Possibilità di costruire avamposti sui pianeti, assumendo personale per ottenere risorse.

Modifica completa della propria nave spaziale, dall’esterno agli interni, con l’opportunità di scelta dell’equipaggio.

Crafting di armature e armi per combattere i nemici.

Starfield, il motore grafico

Il motore grafico che muove Starfield è lo stesso che Bethesda usa da ormai più di 10 anni, il Creation Engine.

Data di uscita

Starfield è previsto nei primi sei mesi del 2023 in esclusiva per Xbox Series X|S (acquistabili su Amazon) e PC, disponibile al day one su Xbox Game Pass. Non sono ancora state annunciate edizioni speciali e la data ufficiale non è stata comunicata.