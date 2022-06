La presentazione di ieri di Starfield potrebbe aver svelato alcuni particolari dettagli dell’esplorazione spaziale. Sappiamo già che saranno disponibili centinaia di sistemi solari e oltre 1.000 pianeti, ma secondo alcuni fan su Reddit sarà possibile anche visitare il nostro pianeta, ovvero la Terra e fare alcune scoperte decisamente interessanti.

Andiamo con ordine: nel lungo video di gameplay del gioco Bethesda, si può intravedere (anche per un solo momento) compaiono alcuni dei sistemi solari visitabili in game. Tra questi c’è anche Sol, che secondo alcuni utenti dovrebbe indicare il nostro sistema. Sol, in latino, significa infatti Sole. Molto probabilmente, dunque, tra i vari pianeti inclusi da Bethesda all’interno di Starfield troveremo anche la Terra, oltre che Giove, Saturno e Marte.

Proprio Marte è poi protagonista di una storia incredibile. Nel trailer, infatti, secondo alcuni fan sarà possibile visitare il pianeta rosso. Nel lungo filmato di gioco è presente anche quello che dovrebbe essere il relitto del Rover Opportunity, lanciato dalla NASA nel 2003 con lo scopo di raccogliere risorse e informazioni proprio su Marte.

Pur non confermando queste ipotesi, la possibilità di imbattersi nel nostro sistema solare è molto alta, considerata la quantità di luoghi creati da Bethesda e che saranno interamente esplorabili. Nel caso, però, non bisognerà attendersi di trovare la Terra replicata 1 a 1. Starfield è ambientato nel 2300 e le possibilità che il nostro pianeta sia oramai un relitto a causa del riscaldamento globale e di una guerra nucleare sono decisamente alte. Insomma, il nostro pianeta avrà inevitabilmente subito le conseguenze della narrativa Bethesda, che a questo punto non vediamo l’ora di scoprire.

Dopo diversi anni di attesa, Starfield debutterà nel 2023. Il progetto sarà un’esclusiva Microsoft e sarà disponibile solamente per le console Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che per PC via Steam e ovviamente tramite l’App Xbox. Come ogni esclusiva della casa di Redmond, infine, sarà giocabile al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.