Nel corso delle ultime ore, su Xbox Game Pass è spuntata una possibile, nuova finestra di lancio per Starfield. L’attesissimo action-RPG di casa Bethesda era previsto per novembre 2022, ma successivamente è stato rimandato alla prima metà del 2023. Ora, una piccola postilla presente sul client di Xbox, potrebbe aver svelato come nei piani di Todd Howard e soci ci sia l’intenzione di far debuttare ancora prima il loro nuovo gioco.

No, nessun anticipo al 2022, purtroppo. Starfield ha sicuramente ancora bisogno di tempo prima di essere pubblicato su console Xbox e PC, ma potrebbe arrivare un po’ in anticipo rispetto alla prima metà del 2023. Come riportato online, infatti, una postilla di Xbox Game Pass afferma che il nuovo gioco di Bethesda sarà disponibile nei primi mesi del prossimo anno. Per essere fedeli, la dicitura presente è “Early 2023” e questo può aprire a diverse interpretazioni da parte della community, relative soprattutto ad un piccolo anticipo della finestra di lancio.

Secondo alcuni utenti, Starfield potrebbe debuttare in un periodo che va da gennaio a marzo 2023. Per altri, invece, la postilla in realtà non dice nulla di nuovo ma si limita semplicemente a confermare il nuovo periodo di uscita annunciato in precedenza. Più che di conferme o di errori, probabilmente ci troviamo davanti a un classico caso di fraintendimento tra gli autori della pubblicità e il pubblico.

Intorno al nuovo gioco di Bethesda ci sono tanti misteri. Nessuno l’ha mai visto in azione e non conosciamo la trama, protagonisti e gameplay vero e proprio. Lo showcase di Xbox e Bethesda di domenica 12 giugno 2022 potrebbe dissipare questi dubbi, ma non contate di ricevere una nuova data di uscita. Per quella, probabilmente, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi