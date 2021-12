Steam Deck ha troppo poco spazio interno? Ecco i primi dettagli

L’arrivo di Steam Deck è oramai imminente. Dopo il rinvio avvenuto nei mesi scorsi, le prime unità sono infatti previste entro febbraio 2022. E mentre alcuni giochi come DOTA 2 cominciano ad aggiornarsi per essere giocabili al meglio con le possibilità dell’hardware di Valve, emergono alcune informazioni che potrebbero far preoccupare gli utenti che hanno deciso di acquistare il modello con il taglio di memoria pùi basso, ovvero quello da 64GB.

Come riportato da PCGamesN, Steam Deck gira con SteamOS, il sistema operativo di Valve. La console di Gabe Newell e soci viene venduta in differenti tagli, ma il peso del sistema operativo sul sistema è sempre lo stesso. E stando a quanto emerso online, la versione che sarà inclusa all’interno del nuovo hardware sarà pesante all’incirca 10GB. Chi ha acquistato il modello da 64GB dunque si ritroverà con circa il 15% dello spazio occupato.

Il nuovo Humble Choice contiene giochi davvero imperdibili ad un prezzo bassissimo: maggiori dettagli in questo articolo.

Ovviamente non vogliamo fare allarmismi, ma è meglio arrivare preparati al lancio. Quindi la soluzione per chiunque abbia deciso di acquistare la versione a 64GB di Steam Deck è quella di guardare al mercato delle schede di memoria. Un po’ come accaduto con Nintendo Switch al lancio, con la console che poteva contare su soli 32GB di spazio libero per la gestione dell’OS e dei vari giochi installati all’interno.

Il caso di Steam Deck però è perfettamente in linea con le altre console. Xbox Series X|S e Playstation 5 ad esempio richiedono il 20% ddello spazio interno per i loro sistemi operativi. Il PC, notebook e fisso, è poi una situazione ancora più dispendiosa, con Windows che può richiedere dai 20GB in su per essere installato. Insomma, nulla di preoccupate ma forse è meglio arrivare al day one preparati, non trovate?