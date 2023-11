Steam, ecco i nostri consigli per gli sconti autunnali

I saldi autunnali di Steam sono cominciati e dureranno fino al 28 novembre ore 19:00. Come sempre ci sono svariate offerte, alcune anche molto interessanti.

Visto che siamo giocatori anche noi, abbiamo aperto il catalogo per verificare i titoli più interessanti, così da poterveli consigliare in questo articolo. Ovviamente ne abbiamo selezionati solo una quantità ridotta, anche per non darvi modo di impazzire tra i tantissimi videogiochi scontati.

Abbiamo optato per una scelta che andasse a coinvolgere più generi e soprattutto prezzi diversi, ma voi fateci sapere che cosa ne pensate nello spazio riservato ai commenti e raccontateci le vostre scelte.

Sotto i 10 euro

Halls of Torment - 3,99€ (20% di sconto)

(20% di sconto) Vampire Survivors - 3,74€ (25% di sconto)

(25% di sconto) Dragon's Dogma Dark Arisen - 4,79€ (84% di sconto)

(84% di sconto) Battlefield 2042 - 9,59€ (84% di sconto)

(84% di sconto) GreedFall - 6,99€ (80% di sconto)

(80% di sconto) S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl - 3,99€ (75% di sconto)

Sotto i 20 euro

Anno 1800 - 14,99€ (75% di sconto)

(75% di sconto) Red Dead Redemption II - 19,79€ (67% di sconto)

(67% di sconto) XCOM 2 Ultimate Collection - 11,52€ (91% di sconto)

(91% di sconto) Two Point Campus - 10,19€ (66% di sconto)

(66% di sconto) The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - 12,49€ (75% di sconto)

(75% di sconto) Assassin's Creed Valhalla - 14,99€ (75% di sconto)

Sotto i 40 euro

RimWorld - 25,99€ (20% di sconto)

(20% di sconto) Street Fighter 6

Hogwarts Legacy - 35,99€ (40% di sconto)

(40% di sconto) Resident Evil 4 Remake - 39,99€ (34% di sconto)

(34% di sconto) Remnant 2 - 34,99€ (30% di sconto)

(30% di sconto) Cyberpunk 2077 - 29,99€ (50% di sconto)

(50% di sconto) Persona 5 Royal -35,99€ (40% di sconto)

Sotto i 50 euro