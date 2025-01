Monster Hunter Wilds è il gioco più desiderato su Steam a un mese dall'uscita

Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della popolare serie di caccia di Capcom, è diventato il gioco più atteso su Steam, superando persino Hollow Knight: Silksong. Il titolo, in uscita il 28 febbraio 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X|S, sta quindi registrando un enorme interesse da parte dei giocatori a un mese dal lancio.

Il successo di Monster Hunter Wilds si è già manifestato durante la beta aperta, quando ha stabilito il record di giocatori simultanei su Steam per un titolo della serie, superando i precedenti Monster Hunter World e Rise. Insomma, questo anticipa potenzialmente un lancio di proporzioni storiche per il franchise.

L'entusiasmo per Monster Hunter Wilds si riflette anche nelle vendite: il gioco occupa l'ottava posizione nella classifica globale dei più venduti su Steam, anche se non compare nella top 10 specifica per l'Italia (lo troviamo un po' più in basso).

Le meccaniche di gioco del nuovo capitolo saranno potenziate, con nuove armi, abilità e strategie di caccia, oltre a un sistema di montature che permetterà di esplorare il mondo in modo più fluido rispetto al passato. La grafica, sfruttando il motore RE Engine, raggiungerà nuovi standard visivi, rendendo ogni dettaglio degli ambienti e dei mostri spettacolare.

Capcom ha anche promesso un'esperienza multiplayer migliorata, con una cooperazione più intuitiva e modalità di gioco innovative. Insommma, Monster Hunter Wilds si preannuncia come un punto di svolta per la serie, mantenendo il core gameplay amato dai fan mentre introduce elementi freschi e ambiziosi.

I produttori della serie hanno, inoltre, confermato la possibile reintroduzione di Lagiacrus, il re dei mari, attraverso futuri aggiornamenti o DLC - la sua ultima apparizione risale a Monster Hunter Stories 2 -. Inoltre, è stata confermata una patch specifica per PS5 Pro al lancio, ottimizzando il gioco per la versione potenziata della console Sony.

Con queste premesse, Monster Hunter Wilds si prepara a diventare potenzialmente il più grande successo della serie, consolidando ulteriormente la popolarità del franchise di caccia di Capcom.