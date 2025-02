Valve banna i giochi con pubblicità invasive su Steam

Valve, società proprietaria della piattaforma di giochi per PC Steam, ha aggiornato la sua documentazione per gli sviluppatori, vietando esplicitamente l'uso di pubblicità in-game come modello di business. La notizia è stata riportata per la prima volta da Gaming on Linux.

La nuova pagina di Steamworks delinea i tipi di pubblicità e promozione consentiti su Steam: mentre il product placement appropriato e non invadente rimane permesso, Valve vieta qualsiasi forma di pubblicità in-game che ostacoli l'accesso al gameplay o interferisca con esso. "Gli sviluppatori non dovrebbero utilizzare la pubblicità a pagamento come modello di business nel loro gioco, come richiedere ai giocatori di guardare o interagire con la pubblicità per poter giocare", afferma Valve nella documentazione.

Questa mossa sembra essere preventiva, poiché tali pratiche sono più comuni su piattaforme mobili che su PC. Tuttavia, riflette l'approccio di Valve nel definire il futuro del gaming su PC attraverso la sua influente piattaforma.

Oltre a questo divieto, Valve mantiene una politica di moderazione generalmente poco invasiva su Steam. Nonostante ciò, l'azienda ha preso posizione su alcune questioni specifiche:

Ha vietato i giochi basati su NFT e criptovalute

Richiede la divulgazione dell'uso di AI generativa nei giochi

Adotta un approccio "lo riconosco quando lo vedo" per bannare contenuti offensivi

La nuova politica chiarisce anche altri aspetti della pubblicità su Steam: le promozioni incrociate sono consentite, ma Valve vieta di far pagare gli sviluppatori per partecipare a bundle o accedere alle pagine dello store. Inoltre, le campagne pubblicitarie a pagamento esterne a Steam che portano a una pagina dello store sono permesse.

Insomma, queste linee guida mirano a mantenere l'integrità dell'esperienza di gioco su Steam, bilanciando le esigenze degli sviluppatori con quelle dei giocatori. Valve continua così a plasmare il panorama del gaming su PC, definendo standard che potrebbero influenzare l'intero settore.