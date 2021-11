Steam regala un pacchetto per un noto free-to-play

Quest’oggi Steam ha annunciato i nuovi saldi di fine settimana, e grazie ad essi tantissimi giocatori PC possono aggiungere alle proprie librerie digitali una valanga di titoli a basso prezzo. Oltre a questo la piattaforma Valve ha deciso di regalare anche un pacchetto per un noto free-to-play.

Parliamo del World of Warships Exclusive Starter Pack, un pacchetto scaricabile che permette ai giocatori del free-to-play con le navi di aggiungere al proprio account tutta una serie di contenuti e oggetti ottenibili in game.

Il pacchetto World of Warships Exclusive Starter Pack offre agli utenti che lo riscatteranno tutta una serie di fantastici bonus come navi, mimetiche, container, vari perks e molti altri oggetti adatti per tutte le situazioni di gioco.

Per riscattare questo pacchetto gratuito, vi basta accedere alla pagina del DLC su Steam e aggiungere questo contenuto riscattabile al vostro account, niente di più facile ed immediato.