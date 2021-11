Ecco i saldi di fine settimana di Steam! Tra stealth e racing game ce n’è per tutti i gusti

Anche questa settimana sta per volgere al termine, e come di consueto Steam ci offre una valanga di nuovi sconti su gran parte del proprio catalogo. Questo è il momento perfetto per acquistare qualche titolo a basso prezzo, magari trovando proprio l’occasione sul gioco che tenevate d’occhio da lungo tempo.

Con l’annuncio dei nuovi sconti di fine settimana, Steam sta già promuovendo una lista di titoli a basso prezzo molto interessanti. Come al solito ce n’è per tutti i gusti, ma questo week end spicca Hitman 2, uno degli stealth migliori degli ultimi anni.

Oltre al titolo con protagonista l’Agente 47, i saldi di Steam propongono interessanti sconti su tutta una serie di giochi di corsa targati THQ Nordic, come per esempio tutto il franchise di MX vs ATV o il distruttivo Wreckfest.

Come al solito su Steam troverete una marea di altri titoli scontati, e per scoprirli vi basterà farvi un giro sullo store di Valve. Sicuramente troverete qualcosa a poco da aggiungere di corsa alla vostra ludoteca digitale.