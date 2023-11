Super SCONTO sullo stupendo Octopath Traveler II per Switch! (-42%)

Tra i migliori giochi per Switch che potete acquistare a circa 30,00€ grazie al Black Friday di Amazon c'è Octopath Traveler II. Questo gioco vi permetterà di esplorare il mondo di Solistia attraverso gli occhi di 8 personaggi unici, in una grafica HD-2D con motore grafico che simula il giorno e la notte.

Octopath Traveler II, chi dovrebbe acquistarlo?

Octopath Traveler II è un titolo adatto per chi ama i giochi di ruolo dal sapore classico ma con una grafica innovativa. La possibilità di scegliere tra 8 diversi personaggi garantirà una notevole varietà di gameplay, permettendo a ogni tipo di giocatore di trovare lo stile che più gli si confà. Per chi ha amato la prima edizione, il seguito garantirà una trama altrettanto coinvolgente, arricchita dalla presenza di nuove ambientazioni e dalla possibilità di interagire in modi diversi con gli abitanti di Solistia.

Octopath Traveler II metterà in mostra una magnifica fusione di classici pixel e grafica in 3D, risultando in una stupenda estetica HD-2D. Il gioco offrirà poi un'ambientazione del mondo che cambia da giorno a notte, portando ancora più profondità a chi cerca un'esperienza di gioco unica con questo tipo di titoli.

Come anticipato, Octopath Traveler II è attualmente in promozione a soli 34.97€ anziché il consueto prezzo di 59.99€. Questa offerta vantaggiosa sono generalmente disponibili solo durante gli eventi più significativi dell'anno dedicati agli sconti. Pertanto, è probabile che, tra 10 giorni, alla scadenza del Black Friday, il prezzo tornerà al suo valore originario di 59.99€ o si avvicinerà a tale cifra.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

