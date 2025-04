Motorola Razr 60 a un PREZZO BOMBA: la rivoluzione pieghevole ora è alla portata di tutti!

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole di ultima generazione che combini eleganza, potenza e innovazione, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su MediaWorld. Infatti, il Motorola Razr 60 nella splendida colorazione Gibraltar Sea, con 256 GB di memoria interna, è ora proposto a soli 699,99€, con uno sconto del 22,13% rispetto al recente prezzo più basso di 899€. Un'opportunità già straordinaria, resa ancora più interessante per i membri MW Club, che possono beneficiare di un ulteriore sconto di 126,28€, portando il prezzo finale a soli 573,71€.

Motorola Razr 60, chi dovrebbe acquistarlo?

Motorola Razr 60 è un concentrato di tecnologia e stile. Il suo display esterno da 3,63 pollici consente di gestire chiamate, messaggi, foto, video e navigazione web senza nemmeno dover aprire il dispositivo. La finitura in materiale vegano premium e la cerniera in titanio non solo conferiscono al prodotto un'estetica raffinata, ma garantiscono anche una robustezza superiore. Questo modello si distingue ulteriormente grazie ai suoi colori certificati Pantone, simbolo di eleganza e personalità.

Sul fronte fotografico, Motorola Razr 60 eccelle con una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS) e da un obiettivo ultragrandangolare e macro da 13MP, perfetto per catturare ogni dettaglio da diverse prospettive. A completare il comparto troviamo una fotocamera frontale da 32MP, ideale per selfie nitidi e videochiamate di qualità.

Dal punto di vista delle prestazioni, il dispositivo è equipaggiato con un processore Mediatek Dimensity 25M, supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna da 256 GB, garantendo fluidità e reattività anche nelle operazioni più complesse. Non manca il supporto alla connettività 5G ultrarapida, mentre il sistema operativo è il recente Android 15, che assicura un'esperienza utente moderna e sicura.

Considerata la qualità costruttiva, le caratteristiche tecniche avanzate e lo sconto applicato, Motorola Razr 60 si configura come una delle migliori offerte del momento per chi desidera entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli senza compromessi. Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva su MediaWorld e scoprite tutto il potenziale di uno dei dispositivi più eleganti e innovativi disponibili oggi sul mercato.