Super Smash Bros Ultimate: il Fighter Pass 2 sarà l’ultimo DLC, lo conferma Sakurai

Da quando è stato rilasciato Super Smash Bros Ultimate a fine 2018, il picchiaduro di Nintendo ha espanso il già numeroso roster di personaggi giocabili. Dopo la presentazione di Byleth, il director di Smash, Mashiro Sakurai ha annunciato che una nuova ondata di combattenti verrà aggiunta con il secondo Fighter Pass, che stando sempre alle parole del director, potrebbe essere l’ultimo DLC che verrà rilasciato su Smash.

Sakurai ne ha discusso insieme alla redazione di Famitsu, quando il creatore della serie ha detto che tutti e sei i personaggi in arrivo con il prossimo Fighter Pass sono già stati decisi, e dopo questi ultimi sei, non ci saranno più DLC per il picchiaduro di Nintendo.

Super Smash Bros Ultimate Byleth

Sakurai ha anche parlato brevemente del futuro della serie dopo che il supporto a Super Smash Bros Ultimate terminerà. Le risposte del game director sono state vaghe, ma ha dichiarato che sia lui che Nintendo non sono sicuri del futuro della serie, e non hanno piani per un sequel al momento. Sakurai ha però tenuto a ribadire che la sua intenzione è sicuramente quella di continuare a dirigere i prossimi giochi.

Per i momento gli appassionati del crossover possono dormire tranquilli, con il prossimo Fighter Pass 2 accompagnerà Super Smash Bros Ultimate fino al 2021, quindi c’è ancora molto da giocare quindi per i fan del titolo Nintendo. Quali personaggi aggiuntivi vorreste vedere approdare su Smash Bros Ultimate in futuro? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.