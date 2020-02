Super Smash Bros Ultimate: Sora avrebbe potuto far parte del roster?

Super Smash Bros Ultimate potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il crossover più incredibile di sempre tra i picchiaduro, presentato con un roboante “Everyone is Here“, è da molti considerato lo smash definitivo e in effetti questo slogan potrebbe essere più veritiero di quello che si è visto sino ad ora. Il titolo infatti non presenta al suo interno solo i maggiori personaggi Nintendo ma tanti altri che provengono da saghe videoludiche esterne con collaborazioni che hanno fatto felice migliaia di appassionati in tutto il mondo.

Dopo aver chiuso il primo fighter pass con ben 5 personaggi inediti, Nintendo ha pronto già un secondo pass con 6 combattenti i quali ovviamente hanno incuriosito i fan, che non smettono di chiedere a gran voce l’inserimento dei loro beniamini. Purtroppo però, a quanto pare, Nintendo ha già scelto il sestetto che occuperà il secondo fighter pass, ma ovviamente non mancano indiscrezioni e rumor a riguardo. Nell’ultimo episodio del podcast Kinda Funny Gamescast, Imran Khan di GameInformer avrebbe svelato come l’azienda di Kyoto fosse intenzionata ad espandere il roster dell’amatissimo brawler esclusiva Switch con il protagonista della serie Square Enix.

A quanto pare gli sviluppatori erano intenzionati a concedere l’uso dell’amatissimo personaggio di Kingdom Hearts, ma Disney, che detiene i diritti del titolo, ha rifiutato l’idea. Purtroppo non è chiaro quali siano state le motivazioni di questo rifiuto, e soprattutto perché sia stata Disney Japan a prendere questa decisione e non la divisione americana, paese in cui si trova la sede principale. Fatto sta che nonostante si tratti di un rumor, Khan è sempre stato una fonte molto affidabile. Una notizia che potrebbe rattristire sia i fan di Super Smash Bros Ultimate, sia quelli di Kingdom Hearts.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avreste voluto vedere Sora combattere contro i personaggi Nintendo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al brawler targato Nintendo.