Superhot VR: raggiunti i 2 milioni di dollari in una settimana

La realtà virtuale è sicuramente una delle caratteristiche più innovative di questa generazione. Il successo è stato inoltre garantito per lo più da PlayStation VR, il casco per la realtà virtuale di casa Sony, che è riuscito a portare questa innovativa caratteristica nei salotti di milioni di persone disseminati in tutto il mondo.

Superhot VR, in particolare, è senza dubbio uno dei progetti più importanti in tal senso, riuscendo a portare su realtà virtuale un’esperienza assolutamente divertente e particolare nel suo genere.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono giunte alcune ottime notizie in merito alla versione per realtà virtuale di Superhot. Le festività natalizie sono state infatti un’ottima occasione per il mercato videoludico, e in particolare la compagnia di sviluppo ha annunciato, attraverso un post su Twitter, che il titolo ha incassato ben 2 milioni di dollari nell’arco di una sola settimana.

Ricordiamo che la versione originale di Superhot venne lanciata nell’ormai lontano 2016, mentre attualmente sono disponibili le controparti per PlayStation VR, Oculus Rift e infine HTC Vive. E voi, di quale piattaforma disponete per la realtà virtuale? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!