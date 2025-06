Il celebre YouTuber Zack Nelson, del canale JerryRigEverything, ha sottoposto il display di Nintendo Switch 2 a un test di resistenza tanto estremo, quanto casuale, colpendolo ripetutamente con un paio di pinze a pappagallo da idraulico, per oltre 50 volte prima di riuscire a frantumarlo. Anche dopo la rottura completa del vetro, un semplice reset del sistema ha permesso alla console di riprendere a funzionare normalmente, dimostrando l'eccezionale costruzione della nuova console di Nintendo (che potete trovare su Amazon).

L'analisi completa della console attraverso il teardown eseguito da Zack ha rivelato un netto salto in avanti in termini ingegneristici. La modularità interna, e l'ordine con cui sono stati posizionati i componenti, rappresenta un significativo passo avanti rispetto al modello precedente, con parti facilmente sostituibili, sia per quanto riguarda la console che per quanto concerne gli stick analogici dei Joy-Con 2. Questa rinnovata filosofia progettuale facilita notevolmente le riparazioni "DIY", richiedendo solamente strumenti di base come un cacciavite Phillips e uno tri-point per accedere ai componenti interni.

Il processo di smontaggio si è rivelato sorprendentemente accessibile anche per utenti non esperti. Nelson è riuscito a smontare completamente la console e a riassemblarla senza difficoltà particolari, utilizzando infine il dispositivo senza alcun problema funzionale. Tuttavia, non tutti gli aspetti del design interno seguono questa filosofia user-friendly. Le batterie risultano completamente incollate alla struttura, una scelta progettuale che rappresenta un passo indietro rispetto alla prima generazione di Switch. La sostituzione delle batterie richiederà quindi l'uso di alcol isopropilico in quantità considerevoli e una discreta dose di forza fisica, complicando significativamente un'operazione che dovrebbe essere eseguibile senza problemi durante il ciclo di vita di qualsiasi dispositivo portatile. Infine lo slot per le schede di gioco e le porte USB-C non sono modulari, il che significa che eventuali danni a questi elementi richiederebbero la sostituzione dell'intera scheda madre.

Il dettaglio più affascinante emerso dal test, però, riguarda il sistema di protezione dello schermo. Nintendo ha implementato una pellicola protettiva progettata specificamente per evitare la dispersione di frammenti di vetro in caso di rottura, utilizzando un principio simile a quello dei vetri laminati nelle automobili moderne. Questa attenzione alla sicurezza degli utenti più piccini (già cominciata con Nintendo Switch modello OELD) dimostra come l'azienda giapponese abbia considerato scenari d'uso estremi nella progettazione del dispositivo.

Il test di resistenza, parzialmente involontario, realizzato da Zack su Switch 2 (visto che pensava di distruggere lo schermo dopo i primi colpi di pinza), mostra come la console superi di gran lunga le necessità, in termini di resistenza, per l'uso quotidiano normale. La console è stata progettata per resistere a cadute accidentali, urti durante il trasporto e, a questo punto, anche ai giocatori che, in preda alla frustrazione non appena metteranno le mani su Elden Ring, decideranno di scagliarla contro il muro.

Scherzi a parte, questa robustezza è solo da elogiare visto che Nintendo Switch 2, oltre che un device votato alla mobilità, e per l'appunto una console da gioco indirizzata anche ai più piccoli, motivo per il quale una protezione aggiuntiva del vetro e una resistenza così elevata agli urti, mostrano che il Colosso di Kyoto ha posto la giusta attenzione verso i suoi clienti.

La capacità del sistema di continuare a funzionare anche dopo danni strutturali significativi al display (che se non si rimuove la pellicola protettiva dovrebbe rimanere incollato alla console anche da rotto) è solamente la ciliegina sulla torta, visto che la console risulta completamente utilizzabile anche con lo schermo in frantumi, permettendo di sfruttare il collegamento via dock fino alla sostituzione delle componenti. Insomma un device ben costruito, esattamente come vi raccontavamo nella nostra recente recensione.