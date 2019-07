Switch: Nintendo risponde al problema dei Joy-Con Drifting

Nintendo Switch ha un problema: il Joy-Con Drifting. La casa di Kyoto ha replicato alla questione, anche se probabilmente le sue parole non piaceranno.

Recentemente, è venuto alla luce un problema legato ai controller di Nintendo Switch. Si tratta del Joy-Con Drifting, ovvero un falso input degli analogici che, pur essendo perfettamente fermi, inviano un segnale di movimento casuale, rendendo l’esperienza di gioco impossibile da gestire. Il problema, per molti utenti, va avanti da tempo e, man mano che la loro console “invecchia”, diventa più sensibile.

Non è del tutto chiaro quale sia la causa; secondo le segnalazioni degli utenti, è possibile che si tratti di polvere o detriti che creano un’interferenza, oppure potrebbe essere colpa di contatti rovinati dall’uso. Nel caso nel quale si sia fuori garanzia, l’unica soluzione certa è quella di cambiare i Joy-Con a proprie spese.

Cosa ne pensa Nintendo di tutto questo? La casa di Kyoto ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a The Verge, ecco le sue parole in traduzione: “Nintendo è orgogliosa quando crea prodotti di qualità e continua a migliorarli. Siamo a conoscenza delle recenti segnalazioni secondo le quali alcuni Joy-Con non rispondono correttamente. Desideriamo che i nostri consumatori si divertano con Nintendo Switch, e se qualsiasi cosa non funziona come dovrebbe, li incoraggiamo a visitare il sito di supporto, cosicché li si possa aiutare.”

Si tratta di una replica standard che probabilmente non soddisferà chi è affetto dal problema dei Joy-Con Drifting. Come vi avevamo riportato, c’è anche chi sta creando una class action contro Nintendo. Il problema è serio ma lo sarebbe ancora di più su Nintendo Switch Lite: la console portatile non permette di separare i Joy-Con dal corpo principale del device, quindi nel caso il Joy-Con Drifting si presentasse dopo la garanzia, sarebbe necessario riparare tutta la console. Diteci, anche voi avete sperimentato questo problema?