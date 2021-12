Syberia: il nuovo sequel si farà attendere. Ecco la nuova data d’uscita

A sorpresa, Syberia: The World Before è stato rimandato. L’ultimo, atteso capitolo della serie nataa dalla matita di Benoit Sokal, era inizialmente previsto per la settimana prossima, più precisamente per il 10 dicembre 2021. Ora Microids, che detiene i diritti e si occupa di sviluppo e publishing del gioco, ha annunciato di aver posticipato la data di uscita del titolo.

Come riportato dal comunicato stampa lanciato da Microids, Syberia: The World Before è stato rimandato al primo trimestre del 2022. Una decisione presa a sorpresa, che ha colpito quasi tutti visto che il gioco era appunto previsto tra qualche giorno. “Abbiamo deciso di rimandare il lancio al primo trimestre del prossimo anno. Riveleremo a breve nuove informazioni sulla data di uscita”, si legge nella press release lanciata nelle ultime ore.

I motivi del rinvio di Syberia: The World Before? Microids non entra nel dettaglio, ma probabilmente è legato a problematiche dello sviluppo. “Ci siamo impegnati a pubblicare un gioco che offre un’avventura immersiva e fedele all’universo di Benoit Sokal. Attualmente abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere uno stato di sviluppo accettabile”. Pur non scendendo nei dettagli, è chiaro che siano emersi dei problemi a livello tecnico che non consentivano il lancio su Steam, Epic Games e GOG in uno stato accettabile dalla maggior parte dei giocatori e dopo il caso Cyberpunk 2077 appare chiaro che nessun team di sviluppo voglia rischiare ulteriormente backlash nei confronti degli sviluppatori, spesso soggetti a minacce e insulti.

A questo punto si apre anche uno spiraglio per l’uscita in contemporanea con le versioni console. Come ben saprete, infatti, Syberia: The World Before avrebbe dovuto debuttare prima su PC e solamente il prossimo anno su piattaforme hardware ancora non comunicate. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni in arrivo direttamente da Microids, sperando ovviamente che i primi aggiornamenti non arrivino troppo tardi.