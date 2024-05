Syberia: The World Before, un'avventura imperdibile in sconto a soli 30€!

In attesa che arrivi il mese di novembre, con l'arrivo dell'attesissimo (e già controverso) Assassin's Creed: Shadows, qualora siate in cerca di una nuova ed emozionante avventura fa giocare sulla vostra Xbox, vi segnaliamo che su Amazon, grazie ad uno sconto del 40%, è ora possibile acquistare a soli 29,99€ il bellissimo ed emozionante Syberia The World Before, porting console di quello che è il quarto capitolo della famosissima serie creata dal compianto Benoît Sokal. Un gioco "vecchia scuola", che vi accompagnerà in un'avventura dai risvolti politici e tremendamente attuali.

Syberia The World Before, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi raccontammo anche al tempo della nostra recensione, Syberia: The World Before si rivolge a tutti gli appassionati di videogiochi che apprezzano un'avventura ricca di narrazione, colma di enigmi e misteri da risolvere. Particolarmente consigliato agli amanti delle avventure grafiche e a chi ha seguito con passione i capitoli precedenti della saga di Syberia, questo gioco promette di immergervi in due epoche distinte, narrando le storie intrecciate di Kate Walker e Dana Roze. Il gioco è un continuo intreccio tra le due storie che, in apparenza del tutto slegate, si andranno poi a fondere, portando di pari passo anche alla fusione narrativa delle due trame da sfondo, entrambe tristemente attuali, poiché incentrate sulla guerra.

Parliamo, dunque, di un gioco dal forte imprinting narrativo, con un canovaccio tremendamente attuale, ma dotato comunque di quella delicatezza e di quell'onirismo, tipici delle opere di Sokal, che con questo Syberia The World Before, lascia ai posteri quello che è, indubbiamente, il suo testamento artistico.

Perfetto per chi ama le avventure grafiche, i misteri intricati e le storie emozionanti, Syberia: The World Before è, in sintesi, un titolo consigliatissimo e da non lasciarsi scappare, specie ora che, grazie ad Amazon, avrete la possibilità di acquistarlo in edizione fisica ad un prezzo ribassato e davvero invitante!

