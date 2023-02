Anche se disponete di un budget limitato, le tastiere da gaming economiche possono comunque offrire un’esperienza eccezionale. Infatti, “economiche” non sta necessariamente a significare che debbano essere di scarsa qualità. Potreste comunque portarvi a casa un ottimo prodotto ma che magari manca di alcune funzionalità (ad esempio; i controlli multimediali, i display a LED o gli switch meccanici per contenere i costi) che invece caratterizzano quelle “premium”. Le periferiche per PC stanno diventando sempre più costose e le tastiere non fanno eccezione. Con alcuni modelli che raggiungono cifre da capogiro; proprio per questo motivo abbiamo pensato di proporvi una selezione di tastiere da gaming al di sotto dei 50 euro che potrebbero fare al caso vostro. Se avete necessita anche di un bel mouse, sempre economico, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sui mouse da gaming sotto ai 50 Euro.

Le migliori tastiere da gaming sotto i 50 euro

Trust Gaming GXT 835 Azor

Iniziamo con la tastiera Trust Gaming GXT 835 Azor, che rappresenta l’opzione più economica della lista grazie a un prezzo di listino di appena 24,99€. Ci troviamo dinanzi a una tastiera meccanica e dotata di ben 12 tasti funzione multimediali che potrete personalizzare a vostro piacimento. Vi è poi la tecnologia anti-ghosting, la quale riconosce fino a 8 pressioni simultanee, permettendovi così di eseguire combo perfette senza perdere un colpo. Potrete scegliere tra 3 modalità diverse di illuminazione RGB in modo da trovare l’impostazione che meglio si abbina al vostro set-up, e grazie ai piedini antiscivolo in gomma e all’altezza regolabile in 2 fasi godrete di una comodità massima, sia nel corso delle sessioni di gaming che durante l’utilizzo comune.

SteelSeries Apex 3 TKL

SteelSeries è una marca ormai affermata nel mondo del gaming, e non è dunque una sorpresa che la loro tastiera Apex 3 TKL figuri tra le migliori sotto i 50 euro. Dal design estremamente compatto e quindi adatto anche alle postazioni più piccine, è stata studiata appositamente per gli eSport, garantendo un posizionamento delle mani ideale per massimizzare le prestazioni in gioco. Inoltre, è dotata di switch a membrana silenziosi, con tecnologia anti-ghosting e con un ottima precisione nella pressione grazie ai materiali a basso attrito. La SteelSeries Apex 3 TKL è resistente all’acqua e alla polvere, quindi non dovrete avere timore di buttarla nel cestino nel caso sfortunato in cui vi dovesse cadere dell’acqua sopra la tastiera. Immancabile è poi l‘illuminazione PrismSync RGB, che vi permetterà di scegliere tra milioni di colori ed effetti, dall’illuminazione reattiva ai lightshow interattivi sincronizzati con il titolo a cui state giocando.

Razer Cynosa Lite

La tastiera da gioco a membrana Razer Cynosa Lite e con Illuminazione RGB Chroma (con ben 16,8 milioni di opzioni di colore) si contraddistingue innanzitutto per la sua compattezza; si tratta di un dispositivo davvero niente male in quanto è disponibile all’acquisto con il layout in italiano ma è del tutto programmabile: ogni tasto è personalizzabile, per poterlo riassociare a un altro tasto o funzione, o registrare la pressione di più tasti per creare delle macro. Gli switch ammortizzati, oltre a offrire un piacevole confort, garantiscono anche una reattività millimetrica a prescindere dal gioco al quale si sta giocando. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di eventuali schizzi accidentali, in quanto la Cynosa Lite è resistente all’acqua. In ultimo ma non meno importante, è compatibile con il software proprietario, Razer Synapse. Parliamo quindi di un prodotto a tutto tondo e dalla dotazione di tutto rispetto che dovrebbe accontentare quei giocatori che non hanno preferenze particolari.

Trust Gaming GXT 1863 Thaz

Passiamo al secondo prodotto Trust Gaming della lista, ovvero la tastiera meccanica GXT 1863 Thaz, equipaggiata con gli interruttori meccanici RED Outemu. La particolarità sta nel fatto che con una forza minima di attuazione di 30G (50G max) e un punto di attuazione di soli 2mm (4mm di spostamento totale), la tastiera registra il comando prima che ci si renda conto di aver premuto il tasto. Presenta inoltre, 14 modalità di colori RGB fra cui scegliere e la tecnologia anti-ghosting (N-key rollover). Attivando la modalità gaming è possibile disattivare il tasto Windows, avendo così l’assoluta certezza che il gioco non si interromperà accidentalmente. Pur trattandosi di una tastiera meccanica, il peso è davvero ridotto all’osso: parliamo di circa 730 grammi, il che potrebbe ingolosire tutti quelli che sono alla ricerca di un’alternativa più leggera rispetto alla concorrenza.

Tastiera Gaming Blooth

Chiudiamo con un marchio sicuramente meno noto di quelli citati in precedenza: stiamo parlando della tastiera da gaming di marca Blooth, che rappresenta un’alternativa davvero allettante visto il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo infatti una tastiera meccanica con ben 105 tasti retroilluminati RGB, dotata di layout QWERTY italiano e con switch rossi che vi garantiranno comandi precisi e reattivi, il tutto con un suono di scatto lineare e silenzioso. Inoltre, il prodotto è anche estremamente resistente, dato che i copritasti sono realizzati in ABS e stampati a doppio colpo per evitare lo sbiadimento, mentre il corpo è in acciaio e lega di alluminio. Anche in questo caso abbiamo la tecnologia anti-ghosting che consente la pressione di più tasti contemporaneamente, mentre avrete a disposizione 7 modalità di illuminazione tra cui scegliere.

Come scegliere una tastiera da gaming sotto i 50 euro?

Come abbiamo detto in apertura, economico non vuol dire scadente, dunque, come scegliere quale tastiera da gaming al di sotto dei 50 euro acquistare? Le variabili da considerare, oltre al prezzo – piuttosto risicato considerando l’attuale andamento del mercato delle periferiche – sono sicuramente molteplici, ragion per cui abbiamo deciso di raccoglierle nei seguenti paragafi, così da orientarvi alla scelta del prodotto perfetto per le vostre esigenze.

A membrana o meccaniche

Le due principali tipologie di tasti che troverete in una tastiera da gaming sono a membrana o meccaniche. Le prime sono più economiche e presentano uno strato di gomma o silicone che permette il contatto elettrico; sebbene siano versatili, le tastiere a membrana non conferiscono quel suono di “click” a cui molti videogiocatori sono abituati, rendendo quindi più difficile sapere quando viene premuto un tasto, ragion per cui molti utenti preferiscono il secondo tipo.

Le tastiere meccaniche sono la versione più tradizionale e presentano degli switch meccanici posti sotto a ogni tasto, che generano un suono inconfondile a ogni pressione. Le tastiere meccaniche sono generalmente più accurate e durevoli, ma sono difficili da trovare al di sotto dei 50 euro. In questa lista vi abbiamo comunque inserito alcune opzioni, come i due prodotti targati Trust Gaming, ma vi consigliamo di tenere in considerazione anche le alternative a membrana qualora non foste particolarmente interessati alla differenza tra le due.

Dimensione

Come avrete probabilmente notato dalle descrizioni dei prodotti, la dimensione di una tastiera può variare. Le tastiere “full size” hanno infatti 104 o 105 tasti, tra cui l’intera sezione QWERTY, il pad numerico, tasti funzione dedicati e le 4 frecce direzionali; queste sono generalmente più costose e potrebbero essere troppo grandi per alcuni set-up. Esistono poi le tastiere compatte, che sacrificano il pad numerico a favore di dimensioni più contenute; quest’ultime sono particolarmente adatte per gli eSport, dato che consentono un posizionamento delle mani ideali per raggiungere ogni zona della superficie della tastiera.

Funzionalità N-Key Rollover e Anti-ghosting

Utilizzando una tastiera per attività comuni come il lavoro o lo studio difficilmente ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo premere più tasti simultaneamente (tranne nei casi dello Shift). Al contrario, nelle sezioni di gaming capita molto spesso, e l’accuratezza è fondamentale affinché si possano effettuare combo perfette. Per questo motivo le tastiere da gaming sono costruite per consentire uno specifico numero di pressioni contemporanee: questa tecnologia è nota come N-Key Rollover. Più alto è il numero “n”, maggiori sono i tasti che si possono premere.

Un’altra funzionalità chiave nelle tastiere da gaming è l’anti-ghosting, che permette di non far registrare la pressione in tasti adiacenti che non sono stati premuti realmente quando si effettuano combo o successioni rapide di click.

Illuminazione

Al giorno d’oggi tutte le tastiere da gaming sono equipaggiate di LED RGB che permettono di generare effetti luminosi su tutta la superficie. Sebbene ogni tastiera presenti delle modalità diverse, in tutti i modelli avrete modo di scegliere tra differenti modalità di illuminazione e luminosità, adattando così i colori e l’intensità della luce al vostro set-up o, in alcuni casi, al titolo a cui state giocando, sincronizzandovi con le immagini su schermo o con l’audio.

Prezzo

Come per ogni periferica (e, in realtà, per qualsiasi acquisto in generale) il prezzo è un fattore fondamentale da considerare. In questo articolo vi abbiamo presentato unicamente tastiere al di sotto dei 50 euro e quindi adatte per chi ha un budget molto limitato, ma sul mercato i modelli si aggirano solitamente sui 100 euro o più. Chiaramente spendendo meno avrete dei prodotti con delle caratterstiche in meno (per esempio, solamente cablate e non collegabili via USB), ma non per questo non potrete essere soddisfatti del vostro acquisto; se non avete esigenze particolari e non avete in mente di partecipare a importanti tornei eSport ma desiderate semplicemente una tastiera da gaming con cui giocare nel tempo libero, non avrete bisogno di spendere centinaia di euro.