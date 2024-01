Tekken 8 è già in sconto su eBay! POCHI PEZZI

Come vi abbiamo raccontato con la nostra ultimissima anteprima (che potete leggere qui), Tekken 8 si prospetta come uno dei titoli più attesi di questo 2024, visto non solo il blasone del brand, ormai una vera e propria garanzia per moltissimi giocatori, ma anche e soprattutto una qualità esagerata! E così, se siete, come noi, in attesa dell'uscita del gioco, vi farà piacere sapere che, proprio in queste ore, eBay ne sta scontando il prezzo d'acquisto, proponendo Tekken 8 per PS5 a soli 67,90€, anziché i 79,90€ originariamente richiesti da qualsiasi store! Un affare, che corrisponde anche al primo sconto in assoluto per il gioco!

Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

In arrivo il prossimo 26 gennaio su tutte le piattaforme, Tekken 8 è solo l'ultimo capitolo di una serie ormai leggendaria, e considerata una delle più importanti della moderna industria del gaming. Parliamo, tuttavia, di un titolo che non è consigliato ai soli fan dello storico brand Bandai Namco, ma anche a qualsiasi altro amante dei picchiaduro che, con questa ottava incarnazione del brand, si troverà per le mani un titolo tecnico, ma decisamente accessibile, con un roster immenso e un apparato tecnico di primissimo livello!

Bellissimo da vedere e da giocare, Tekken 8 si proporrà al grande pubblico con molte novità, tra cui una nuova modalità di gioco, chiamata "Arcade Quest" che, similmente a Street Fighter 6, ci offrirà la possibilità di creare un avatar con cui affrontare sfide offline e online, ed anche il ritorno dell'amatissima "Tekken Ball", ovvero la versione casalinga del beach volley a base di botte, che tanto aveva appassionato i giocatori sin dai tempi di Tekken 3!

Per il resto, potrete aspettarvi la solita commistione tra spettacolarità, tecnica e narrazione sopra le righe, in quello che promette essere un capitolo in grande spolvero per una serie che, comunque, di anno in anno si è proposta sempre con un'edizione migliorata rispetto a quella precedente, e che a quasi 20 anni dal suo debutto, si è conquistata ormai un posto consolidato nell'olimpo del mondo dei videogiochi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del gioco, consultando la pagina che eBay ha messo in piedi per questo preorder, invitandovi però a non indugiare troppo, visto che i quantitativi sono davvero molto limitati, ed il gioco potrebbe ben presto andare easurito!

