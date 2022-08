Durante l’EVO 2022, il più grande torneo al mondo dedicato ai picchiaduro, Bandai Namco ha deciso di ufficializzare Tekken 8. L’annuncio è arrivato con un teaser trailer, trasmesso durante la notte italiana e che ha rievocato un momento storico della serie, senza però svelare ulteriori dettagli tra cui trama e piattaforme di destinazione.

Nel video (che potete trovare poco più in basso) utilizzato per annunciare il nuovo capitolo del franchise (che in realtà resta ancora privo di un nome ufficiale), si può vedere Kazuya portare in braccio Heihachi sul bordo di una scogliera, per poi gettarlo in acqua. Successivamente, l’inquadratura si sposta sul volto di Kazuya, che a quel punto assume una veste “next gen”. Il teaser si chiude con la frase “Get Ready”, senza ulteriori informazioni in merito. Un trailer decisamente misterioso, che alimenta i dubbi sul tipo di gioco attualmente in sviluppo: si tratta davvero di Tekken 8 oppure ci troviamo davanti a un reboot del primo episodio? Domande che ovviamente non possono trovare a oggi una risposta.

Oltre al nuovo capitolo della serie, Bandai Namco ha deciso di svelare anche un nuovo aggiornamento per Tekken 7. L’update sarà disponibile a partire dal 17 agosto 2022 e includerà una serie di miglioramenti al bilanciamento del gioco e nuove tattiche. Annunciata anche la tappa finale del World Tour, il circuito competitivo del gioco, che si terrà ad Amsterdam tra il 4 e il 5 febbraio 2023. Novità sul nuovo gioco della serie potrebbero arrivare proprio durante l’appuntamento olandese oppure in occasione del Tokyo Game Show 2022, che si terrà dal 15 al 18 settembre di quest’anno. Senza ufficialità in merito, però, al momento possiamo solamente formulare delle ipotesi.

Per ora è tutto: al momento non ci sono ulteriori informazioni su Tekken 8 ed è dunque necessario attendere ancora un po’ prima di poter scoprire tutte le novità sul prossimo capitolo della serie. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.