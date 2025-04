Tekken 8: la patch 2.0 stravolge i bilanciamenti dei personaggi

La nuova era di Tekken 8 è ufficialmente iniziata con il rilascio dell'aggiornamento 2.00 e della Stagione 2, che introduce cambiamenti radicali al sistema di gioco e a tutti i personaggi del roster. Un update tanto atteso quanto controverso, che promette di stravolgere le meccaniche di combattimento e bilanciamento che i giocatori avevano imparato a padroneggiare negli ultimi mesi. Bandai Namco ha pubblicato note dettagliate sui cambiamenti apportati, rivelando una strategia di sviluppo che punta più ad aggiungere che a correggere.

La revisione più significativa riguarda il sistema di matchmaking delle partite classificate. La nuova formula abbandona il criterio del Tekken Prowess come parametro di abbinamento tra giocatori, prediligendo invece un sistema basato sul rango del personaggio attualmente in uso e sul rango più alto raggiunto dall'utente con qualsiasi personaggio. Una modifica sostanziale che mira a creare incontri più equilibrati, permettendo ai giocatori di confrontarsi con avversari di livello effettivamente simile al proprio.

Anche il sistema di guadagno e perdita punti è stato completamente ripensato. Ora la ricompensa per una vittoria sarà proporzionale al rango dell'avversario: più è alto, maggiori saranno i punti guadagnati. Di contro, una sconfitta contro un avversario di rango inferiore comporterà una penalità più severa in termini di punti persi, aumentando così la posta in gioco in ogni incontro.

Potenziamenti invece di bilanciamenti

La filosofia alla base dell'aggiornamento appare chiara: anziché indebolire i personaggi più potenti, Bandai Namco ha scelto di potenziare tutti gli altri. I combattenti considerati dominanti nella meta attuale - come King, Alisa e Dragunov - non hanno ricevuto sostanziali limitazioni. Al contrario, il team di sviluppo ha preferito dotare l'intero roster di nuove mosse e adeguare i Heat Engagers per renderli più imprevedibili, con situazioni 50/50 che premiano l'aspetto strategico.

Questa scelta ha sollevato più di qualche perplessità nella comunità. Nonostante i problemi di bilanciamento evidenti fin dal lancio, invece di livellare il campo di gioco attraverso nerfs mirati, gli sviluppatori hanno intrapreso la strada apparentemente più facile: arricchire il moveset dei personaggi per impressionare i giocatori. Un approccio che rischia di amplificare, anziché risolvere, le disparità già esistenti.

Come spesso accade con aggiornamenti di questa portata, non sono mancati gli intoppi. A poche ore dal rilascio, i giocatori hanno scoperto un bug piuttosto grave che coinvolge Paul Phoenix. Grazie a una combinazione specifica, il personaggio può colpire l'avversario anche quando quest'ultimo è in posizione di guardia - un vantaggio che rompe completamente le regole fondamentali del gioco. La notizia, rapidamente diffusa sui social network, ha costretto molti giocatori a disconnettersi quando si trovano di fronte a Paul, per evitare incontri essenzialmente impossibili da vincere.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Considerate le centinaia di modifiche apportate con l'aggiornamento 2.00, la presenza di bug come questo non sorprende. Ciò che conta sarà la rapidità con cui gli sviluppatori interverranno per correggerlo.

Per chi desidera consultare l'elenco completo delle modifiche apportate ai personaggi, Bandai Namco ha pubblicato un documento dettagliato sul sito ufficiale del gioco. Resta da vedere se questa strada intrapresa dagli sviluppatori - potenziare anziché bilanciare - si rivelerà vincente nel lungo periodo o se porterà a un ecosistema di gioco ancora più squilibrato.