Tekken 8: arriva il personaggio più odiato di sempre e i fan non la prendono bene

Il ritorno di Fahkumram in Tekken 8 e l'annuncio dei nuovi aggiornamenti hanno sollevato un'ondata di malcontento nella comunità dei giocatori, già provata dalle controverse modifiche introdotte con l'aggiornamento alla Stagione 2. Durante l'evento EVO Japan, Bandai Namco ha svelato il nuovo personaggio DLC che arriverà in primavera, insieme a una roadmap di contenuti previsti per l'estate. Tuttavia, anziché generare entusiasmo, questi annunci hanno acuito le tensioni tra i fan della serie e gli sviluppatori, evidenziando una frattura che potrebbe richiedere tempo per essere sanata.

Al centro delle polemiche c'è proprio Fahkumram, il kickboxer dalla statura imponente che molti considerano il personaggio più odiato di Tekken 7. La sua introduzione nel roster di Tekken 8 è stata accolta con scetticismo e disappunto dalla maggior parte della community. Il lottatore thailandese aveva lasciato ricordi amari nei giocatori della precedente iterazione per via del suo design discutibile e soprattutto per il suo bilanciamento, risultando eccessivamente potente al momento del lancio.

Un calendario fitto di novità tra equilibrio e contenuti

Bandai Namco ha delineato un programma dettagliato di aggiornamenti che prenderanno il via già questa settimana. Il 13 maggio arriverà la versione 2.01 con il primo aggiustamento di bilanciamento, accompagnato da contenuti a pagamento come il Cyber Phantom Pack e il Vigilante Tech Pack. Gratuitamente, i giocatori potranno accedere alla modalità Tekken Ghost Showdown.

Il 3 giugno seguirà la versione 2.02, che introdurrà nuovi costumi classici a pagamento, mentre senza costi aggiuntivi verranno implementati i contenuti di Karate Kid: Legends e i costumi colorati per Kuma e Panda, insieme al secondo aggiustamento di bilanciamento. L'estate porterà poi la versione 2.03 con lo stage Battle PAC-Pixels e il sesto round del Tekken Fight Pass, oltre al terzo intervento sul bilanciamento del gameplay.

Proprio questi interventi sul bilanciamento rappresentano l'elemento più atteso dai giocatori. La Stagione 2 ha radicalmente modificato il flusso di gioco, orientandolo verso un approccio più offensivo che ha diviso la community. Nonostante alcuni parziali ripensamenti da parte degli sviluppatori, che hanno riportato indietro alcune modifiche, il rapporto di fiducia con i fan sembra essersi incrinato.

Le collaborazioni previste, sebbene interessanti, non sembrano sufficienti a placare il malcontento. In particolare, la scelta di Fahkumram come nuovo personaggio DLC appare quanto mai infelice nel contesto attuale. Se fosse stato indetto un sondaggio tra i giocatori su quale personaggio riportare nel gioco, difficilmente il kickboxer thailandese sarebbe apparso nelle preferenze.

L'arrivo di Fahkumram è previsto per la fine dell'estate, lasciando agli sviluppatori alcuni mesi per cercare di riconquistare la fiducia della community attraverso i prossimi aggiustamenti di bilanciamento. Resta da vedere se questi interventi saranno sufficienti a ricucire lo strappo con una base di giocatori sempre più esigente e critica, che non ha esitato a manifestare il proprio disappunto per le direzioni prese recentemente dal team di sviluppo.