Tekken 8: il nuovo capitolo sconvolgerà totalmente la serie

In rete continuano ad emergere rumor su Tekken 8. Il prossimo capitolo della saga picchiaduro di Bandai Namcno non è ancora stato ufficializzato, ma l’anno prossimo la settima edizione compirà ben 5 anni e potrebbe dunque essere quasi giunto il momento per un ritorno sul mercato del franchise e i rumor ovviamente non si fermano e anzi, indicherebbero una storyline decisamente complessa e diversa, a tratti quasi più cupa rispetto ai precedenti giochi.

Stando a quanto riportato online, Tekken 8 vedrà la fine di Heihachi come personaggio, che verrà rimpiazzato da Kazuya a livello di Villain. Harada ha visto in Super Smash Bros. Ultimate un grande boost per la popolarità del personaggio e la più faida più grande sarà tra lui e Jin. Infine, a livello di trama, pare che Bryan perderà un occhio, ma non ci è dato sapere il motivo.

Altri aspetti di Tekken 8 elencati dai rumor riguardano il gameplay: tramite i tutorial verranno introdotti i backdash coreani, non tutti i personaggi avranno una power crash e il wvadeash-eque sarà introdotto su ancora più personaggi. Infine ci sarà una meccanica “clinching”, molto simile al clash di Soul Calibut 6, dando ai personaggi ancora più possibilità di aggrapparsi.

Infine, spazio al roster. Secondo i rumor Tekken 8 includerà 24 personaggi al lancio, ma Bandai starebbe pensando di ridurli a 22 secondo alcune discussioni interne sulla possibilità di unire Jin e Devil Jin nello stesso personaggio. Lars non tornerà, ma potrebbe esserci un DLC con lui come lottatore. Giga, Katarina e Shaheen saranno tagliati, mentre Lucky Chlore e Lee saranno re-introdotti insieme a Fahk, che avrà una storia importante. Uno dei primi personaggi ad apparire come ospite alla release sarà Zagreus: secondo i leak, infatti, Harada ha amato Hades e potrebbe usare alcuni degli attacchi di Noctis come blueprint. Vi invitiamo, come di consueto, a prendere questi rumor con le pinze e attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Bandai Namco.