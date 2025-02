The First Descendant è in crisi, forse avere ragazze succinte non basta

Il gioco The First Descendant sta registrando un drastico calo di giocatori, con una diminuzione del 95% rispetto al lancio avvenuto a luglio 2024. Nonostante il continuo supporto degli sviluppatori, Nexon ha dichiarato che le performance del titolo sono "al di sotto delle aspettative" a causa della scarsa fidelizzazione dei giocatori.

Il 13 febbraio Nexon ha pubblicato il report finanziario relativo al quarto trimestre e all'intero anno 2024. Nonostante l'azienda abbia registrato ricavi record per 446,2 miliardi di yen, con un aumento del 5% su base annua, The First Descendant è stato indicato come una delusione. Secondo il report, "i ricavi del quarto trimestre sono stati inferiori alle aspettative a causa di un calo del traffico", attribuito alla "mancanza di contenuti freschi".

I dati di Steam Charts mostrano chiaramente il declino dei giocatori sulla piattaforma PC: dai 264.860 utenti al lancio si è passati a 63.014 ad agosto, 15.273 a novembre, fino agli attuali 11.000 circa di febbraio 2025. Non sono disponibili dati per le versioni PlayStation e Xbox.

Nexon ha sottolineato che l'aggiornamento della Stagione 2 rilasciato a dicembre "ha migliorato la fidelizzazione, creando una buona base per il secondo episodio previsto a marzo". Inoltre, durante una recente diretta streaming gli sviluppatori hanno annunciato l'espansione del team e la collaborazione con altri studi.

Il successo commerciale delle recenti skin a tema "sorgenti termali" ha spinto Nexon a pianificare il rilascio più frequente di contenuti cosmetici. L'Episodio 2 della Stagione 2, in arrivo a marzo, dovrebbe riportare molti giocatori grazie all'introduzione del nuovo personaggio Serena, della modalità foto, di un compagno Labrador e altri contenuti.

Forse i giocatori si stanno rendendo conto che non bastano ragazze succinte per rendere grande un prodotto. La storia non sembra minimamente di livello e tutto l'end-game si dimostrato piuttosto fermo. Magari il team potrebbe lavorare su altri fattori, invece di impegnarsi su skin cosmetiche.

A ogni modo, nonostante le difficoltà, gli sviluppatori sembrano determinati a risollevare le sorti di The First Descendant attraverso nuovi aggiornamenti e contenuti. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se il gioco riuscirà a invertire il trend negativo e riconquistare l'interesse dei giocatori.