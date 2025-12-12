L'edizione 2025 si chiude non solo con il trionfo assoluto di Clair Obscur: Expedition 33 (vero protagonista della serata), ma con una quantità impressionante di reveal che hanno delineato il futuro del medium per il biennio 2026-2027. Da Lara Croft a Leon Kennedy, passando per il ritorno di Star Wars e nuove IP di peso: ecco tutto quello che è stato mostrato.

I colossi

Tomb Raider Catalyst (2027): il nuovo capitolo next-gen su PS5/Xbox Series X. Lara è una "leggenda", armata di doppie pistole e grappling hook.

il nuovo capitolo next-gen su PS5/Xbox Series X. Lara è una "leggenda", armata di e grappling hook. Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026): sviluppato con Flying Hog, sembra un remake/retelling delle origini ambientato nei "mondi perduti" del 1996.

sviluppato con Flying Hog, sembra un remake/retelling delle origini ambientato nei "mondi perduti" del 1996. Resident Evil Requiem: il segreto è svelato. Uscita il 27 febbraio 2026 . Leon S. Kennedy è confermato come personaggio giocabile (e ruba la motosega ai nemici) in un'avventura che alterna l'action puro al survival horror di Grace Ashcroft.

il segreto è svelato. Uscita il . Leon S. Kennedy è confermato come personaggio giocabile (e ruba la motosega ai nemici) in un'avventura che alterna l'action puro al survival horror di Grace Ashcroft. Star Wars: Fate of the Old Republic: Casey Hudson (papà del KOTOR originale e Mass Effect) torna con un nuovo RPG single player narrativo ambientato nella Vecchia Repubblica.

Casey Hudson (papà del KOTOR originale e Mass Effect) torna con un nuovo RPG single player narrativo ambientato nella Vecchia Repubblica. Control Resonant: Remedy conferma il sequel per il 2026 . La grande sorpresa è il protagonista: giocheremo nei panni di Dylan Faden , il fratello di Jesse.

Remedy conferma il sequel per il . La grande sorpresa è il protagonista: giocheremo nei panni di , il fratello di Jesse. Pragmata: è vivo! Capcom ha mostrato un nuovo trailer, fissato l'uscita al 24 aprile 2026 e pubblicato una demo giocabile su PC disponibile da subito.

è vivo! Capcom ha mostrato un nuovo trailer, fissato l'uscita al e pubblicato una disponibile da subito. Larian Studios svela "Divinity": niente Baldur's Gate 4. I creatori del GOTY 2023 tornano al loro universo originale con un progetto dai toni molto più oscuri e maturi.

Sorprese dal Giappone e action

Ace Combat: Wings of Theve: a sorpresa, Bandai Namco riporta in vita la storica saga di simulatori di volo arcade. Uscita prevista nel 2026 .

a sorpresa, Bandai Namco riporta in vita la storica saga di simulatori di volo arcade. Uscita prevista nel . Phantom Blade Zero: lungo trailer di gameplay per l'action-RPG dallo stile "kung-fu punk". Confermata la data: 9 settembre 2026 su PS5 e PC.

lungo trailer di gameplay per l'action-RPG dallo stile "kung-fu punk". Confermata la data: su PS5 e PC. Saros: la nuova IP sci-fi sviluppata da Housemarque (autori di Returnal) e pubblicata da Sony arriverà il 26 aprile 2026 .

la nuova IP sci-fi sviluppata da (autori di Returnal) e pubblicata da Sony arriverà il . Mega Man Duel Override: Capcom rispolvera il Blue Bomber con un ritorno al 2D classico, previsto per il 2027.

Sparatutto, multiplayer e co-op

Highguard: i veterani di Apex Legends e Titanfall hanno svelato il loro nuovo FPS multiplayer free-to-play. Uscita: 26 gennaio 2026 .

i veterani di Apex Legends e Titanfall hanno svelato il loro nuovo FPS multiplayer free-to-play. Uscita: . Marvel Rivals: annunciato l'arrivo di Deadpool nel roster degli eroi giocabili.

annunciato l'arrivo di nel roster degli eroi giocabili. 4:LOOP: Bad Robot Games (l'azienda di J.J. Abrams) ha presentato un titolo multiplayer cooperativo con forti vibrazioni alla Left 4 Dead.

Bad Robot Games (l'azienda di J.J. Abrams) ha presentato un titolo multiplayer cooperativo con forti vibrazioni alla Left 4 Dead. Out of Words: un'avventura cooperativa in stile It Takes Two caratterizzata da una particolare grafica in stop-motion (2026).

RPG, strategia e fantasy

Diablo 4: Lord of Hatred: Blizzard ha svelato la nuova espansione, in arrivo il 28 aprile 2026 .

Blizzard ha svelato la nuova espansione, in arrivo il . Exodus: un epico sci-fi RPG in arrivo a inizio 2027 .

un epico sci-fi RPG in arrivo a inizio . Warlock: un titolo ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons, reveal completo previsto per l'estate 2026.

un titolo ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons, reveal completo previsto per l'estate 2026. Total War: Warhammer 40.000: Creative Assembly lascia il fantasy classico per il 41° millennio. Confermato dall'attore David Harbour.

Creative Assembly lascia il fantasy classico per il 41° millennio. Confermato dall'attore David Harbour. Lords of the Fallen 2: mostrato il sequel del reboot soulslike dark fantasy.

Cinema, TV e curiosità