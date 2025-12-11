La narrazione di "Call of Duty è morto" che imperversa sui social e nei forum può finalmente essere archiviata con dati concreti alla mano. Microsoft ha confermato che il franchise di Activision non solo ha dominato Xbox Game Pass a novembre, ma ha chiuso il 2025 come titolo più giocato dell'intero anno sulla piattaforma in abbonamento, sia per numero di giocatori totali che per ore complessive. Un risultato che segna un traguardo storico per la serie, considerando che è il primo anno completo in cui Call of Duty è disponibile nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, dopo l'acquisizione di Activision Blizzard completata nel 2024.

I numeri sono ancora più significativi se si considera che parliamo tecnicamente di tre giochi sotto l'ombrello dell'app Call of Duty HQ: per la maggior parte dell'anno le statistiche hanno incluso Call of Duty: Warzone e Black Ops 6, con quest'ultimo che aveva già fatto registrare un lancio impressionante a fine 2024. A novembre, però, il merito va principalmente a Black Ops 7, il capitolo che secondo molti "nessuno sta giocando" ma che evidentemente racconta una storia diversa nei dati reali di engagement.

L'impatto dell'inclusione di Call of Duty nel Game Pass solleva questioni interessanti sul modello di business del franchise. È ragionevole ipotizzare che parte del calo nelle vendite tradizionali sia compensato da giocatori che preferiscono accedere al titolo tramite abbonamento piuttosto che acquistarlo a prezzo pieno. Una dinamica che potrebbe ridefinire le metriche di successo per i blockbuster AAA, spostando l'attenzione dai numeri di vendita al primo giorno verso l'engagement a lungo termine e la retention degli abbonati.

Call of Duty ha registrato il maggior numero di giocatori e ore totali su Game Pass nel 2025, nonostante le critiche della community

Questo non significa che Black Ops 7 abbia avuto il lancio che Activision o Microsoft speravano. La recente comunicazione secondo cui non verrà più seguito il modello di rilasci consecutivi di Black Ops o Modern Warfare è di fatto un riconoscimento di ciò che la community sostiene da tempo: la fatica da franchise è reale. Degli ultimi dieci capitoli di Call of Duty fino a quest'anno, quattro sono stati Black Ops e tre Modern Warfare, con Modern Warfare 4 previsto per il 2026 che porterebbe il conteggio a otto su dieci giochi provenienti da questi due sotto-brand.

La stanchezza del pubblico verso questa concentrazione di IP è palpabile, con molti fan che guardano al 2027 e al rumor di un titolo completamente nuovo sviluppato da Sledgehammer Games con maggiore anticipazione rispetto ai prossimi capitoli canonici. Tuttavia, va riconosciuto che Black Ops 7 sta ricevendo critiche eccessive: sotto molti aspetti risulta superiore a Black Ops 6, nonostante la campagna dell'anno scorso fosse decisamente più riuscita. La quantità di contenuti disponibili al lancio, tra modalità multiplayer, obiettivi da sbloccare e progressione costante, offre comunque un pacchetto solido per chi cerca un'esperienza shooter competitiva completa.