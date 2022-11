Oggi è un giorno molto importante per tutti gli amanti del settore videoludico dato che, come preannunciato qualche giorno fa dallo stesso Geoff Keighley, assisteremo all’annuncio delle tanto attese nomination per i prossimi The Game Awards 2022. L’evento finale di quest’anno videoludico si porta dietro una serie di momenti chiave che vanno dalle premiazioni, compresa quella per l’ambito premio per il gioco dell’anno, fino ai tanti nuovi annunci che sono previsti durante la serata di gala.

Manca ormai meno di un mese all’evento, e già in questi momenti i giocatori si stanno scatenando con idee e speculazioni su quelli che possono essere i concorrenti al Game of the Year. I The Game Awards, però, non è solamente premiazioni, e lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley è sempre stato un momento speciale per conoscere una serie di nuovi videogiochi con annunci molto roboanti e inaspettati.

Proprio a questo proposito, il buon Keighley è tornato a parlare del suo prossimo evento svelandoci alcuni dettagli che vi faranno piacere. In primis si è parlato di quelli che saranno gli annunci presenti nel corso di tutta la serata di gala. Geoff Keighley ha accennato a ben oltre cinquanta annunci che, molto probabilmente, si divideranno in giochi mai visti prima d’ora e una serie di aggiornamenti su alcune produzioni che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli scorsi eventi videoludici.

Ma non ci si ferma qui con le anticipazioni, con il presentatore dell’evento che ha confermato anche che i The Game Awards 2022 dureranno meno rispetto al passato. Keighley ha deciso di abbassare il minutaggio dello show seguendo il feedback ricevuto negli anni, ma è stato anche confermato che nonostante la durata minore, il numero di annunci non verrà diminuito e resterà incline a quanto visto nelle ultime edizioni della serata di gala.

Vi ricordiamo che i The Game Awards 2022 verranno trasmessi il prossimo 8 dicembre. L’evento sarà dal vivo, ma come ogni anno sarà anche possibile seguirlo in diretta streaming sui canali ufficiali dei TGA.