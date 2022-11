Manca poco più di un mese e anche il 2022 ce lo lasceremo alle spalle. Arrivati quasi al capolinea di un ennesimo anno è il momento di guardarci indietro e fare una stima di come è stato quest’anno in ambito videoludico. Non vi è alcun dubbio che le uscite sono state numerosissime e tanto varie, e anche se le console di nuova generazione non hanno ancora ingranato del tutto, sono tanti i titoli che sono riusciti a finire sulle bocche di moltissimi appassionati. A permetterci di tirare le somme ci saranno anche i The Game Awards 2022, con l’evento che inizierà a scaldare i motori da settimana prossima.

L’evento celebrativo presentato dall’ormai noto Geoff Keighley vedrà la luce dal vivo il prossimo 8 dicembre all’interno del Microsoft Theatre di Los Angeles. L’evento verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo, e ci permetterà di vedere una serie di premiazioni dei migliori giochi dell’anno inframezzate da diversi annunci di nuovi videogiochi. Come ogni anno non mancheranno le sorprese, quindi, con il buon Keighley che di recente ha già iniziato ad annunciare qualcosa di concreto.

Sul profilo Twitter dei The Game Awards 2022, per esmepio, è stato reso nota la data specifica in cui scopriremo tutte le nomination e le categorie che saranno in gara quest’anno. L’appuntamento per scoprire quali potrebbero essere i Game of the Year del 2022, e non solo, è dunque per il prossimo lunedì 14 novembre, quando il sito dell’evento si aggiornerà con tutti i videogiochi nominati nelle varie categorie.

The nominees for #TheGameAwards will be revealed on Monday at 9a PT / Noon ET / 5p GMT. pic.twitter.com/Olfqo17iKf — The Game Awards (@thegameawards) November 10, 2022

Ci siamo quasi quindi, i prossimo The Game Awards 2022 stanno per iniziare davvero, anche se poi all’evento finale mancano ancora diverse settimane. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West sono solo alcuni dei titoli che potranno ambire al premio più ambito, ma quali sono i videogiochi usciti nel 2022 che vi aspettate che possano ottenere almeno una nomination all’interno della categoria Game of the Year?