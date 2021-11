Xbox: ai TGA 2021 vedremo un’esclusiva molto attesa? C’è chi ne è certo

I The Game Awards 2021 si avvicinano, e sempre più spesso emergono in rete nuovi rumor su quelli che potrebbero essere i nuovi giochi che verranno annunciati durante la cerimonia di fine anno. Oltre a premiare i migliori videogiochi degli ultimi dodici mesi, infatti, la serata condotta dal sempre più celebre Geoff Keighley ci mostrerà una serie di annunci nuovi di pacca, e c’è chi è convinto che tra questi vedremo finalmente una delle esclusive Xbox più attese.

Già nelle giornate precedenti sono stati scovati sul web una serie di rumor su alcuni dei possibili annunci. Tra queste voci di corridoio ha voluto lasciare qualche indizio anche il noto leaker RalphsValve, il quale già in passato è riuscito ad anticipare correttamente alcuni annunci. Oltre a svelare un possibile annuncio del nuovo gioco di Ken Levine proprio durante la cerimonia di The Game Awards 2021, Ralph ora accenna ad un reveal di un’esclusiva Xbox.

Si tratterebbe di Hellblade 2 Senua’s Saga, il seguito di Hellblade Senua’s Sacrifice, uno dei migliori giochi del 2017 sviluppato dal talentuoso team di Ninja Theory. Il tweet del leaker che fa riferimento a questa esclusiva Xbox si limita a mostrarci un artwork del titolo accompagnato da un’emoji che emula il gesto del saluto e l’hashtag dei The Game Awards 2021.

https://twitter.com/RalphsValve/status/1465136196439486466

Gli indizi che ci lascia il leaker sembrano piuttosto chiari, ma al momento Microsoft non ha proferito parola dei propri piani ai prossimi The Game Awards, e per questo vi consigliamo di prendere con le dovute attenzioni questi tweet.