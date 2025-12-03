I The Game Awards 2025 stanno arrivando, e come ogni anno è il momento perfetto per celebrare i migliori videogiochi dell’anno. Per tutti gli appassionati, Instant Gaming ha deciso di rendere questa occasione ancora più speciale: molti dei titoli nominati ai TGA 2025 sono disponibili a prezzo scontato. Un’opportunità per arricchire la vostra collezione e scoprire le esperienze videoludiche più acclamate della stagione a prezzi ribassati.

Vedi offerte su Instant Gaming

Tra i giochi in promozione troverete sia blockbuster attesissimi sia titoli di nicchia che hanno conquistato critica e pubblico. Questa selezione comprende avventure mozzafiato, epiche battaglie multiplayer e storie coinvolgenti, tutte pronte a regalarvi ore di divertimento. Approfittare degli sconti su Instant Gaming significa accedere ai vostri giochi preferiti con un semplice click e risparmiare, rendendo il momento dei The Game Awards ancora più emozionante.

La lista completa, o quasi, dei titoli nominati ai TGA 2025 è pronta per voi su Instant Gaming, con sconti che vi permetteranno di acquistare i giochi più amati e attesi dell’anno. Che siate veterani del gaming o nuovi esploratori del mondo videoludico, questa è l’opportunità perfetta per immergervi nelle migliori esperienze digitali del 2025. Scoprite subito quali giochi sono disponibili e preparatevi a vivere al massimo la magia dei The Game Awards!

I giochi TGA 2025 in sconto su Instant Gaming

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento