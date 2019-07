The Last of Us 2: svelate data di uscita e nuovo gioco PS5 con un leak?

È comparso uno screen con informazioni provenienti da un recente meeting tra Naughty Dog e Sony sulla data di uscita di The Last of Us 2.

I leak ci sono sempre piaciuti anche se spesso, mostravano informazioni errate e non veritiere. In questo caso, sulle pagine di 4chan e Reddit è comparso uno screen contenente informazioni provenienti da un recente meeting che si sarebbe tenuto tra i capi di Naughty Dog e Sony. Da questa riunione, sarebbe sorta la data d’uscita dell’attesissimo capolavoro Naughty Dog: The Last of Us 2 e il prossimo gioco in sviluppo per la console di prossima generazione PS5.

Dallo screen rilasciato si denota che la data d’uscita per la seconda avventura di Joel ed Ellie, è fissata per il 22 maggio 2020. Sony, ha intenzione di fare questo annuncio in autunno e, sempre stando alle parole di questa fonte anonima, il prossimo gioco per PS5 ha il nome in codice “Stay’s cross“.

Si tratterebbe di un action adventure in prima persona con elementi steampunk. Ci saranno principalmente due protagonisti: un ex scienziata che in seguito al ritrovamento di documenti riservati scopre una verità nascosta molto più grande di quanto potesse immaginare, ed un criminale ricercato dalla Polizia. La trama sarebbe incentrata quindi, su un conflitto segreto che porterà all’inevitabile rovina della società umana. La storia inizia con l’incontro casuale dei due protagonisti che si vedranno costretti a lavorare insieme per riuscire a trovare ciò che stanno cercando ed evitare la distruzione della civiltà per così come la conoscono.

Ricordiamo che si tratta comunque di un leak e, come sempre, vi invitiamo a prendere le notizie con dovuta cautela, in attesa di nuove informazioni o aggiornamenti ufficiali.