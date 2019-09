The Last of Us 2: svelate le edizioni speciali

The Last of Us 2 potrà contare su ben quattro edizioni speciali: ecco tutti i dettagli su quanto annunciato da Sony e da Naughty Dog.

Durante lo State of Play abbiamo avuto modo di scoprire finalmente le ultime novità su The Last of Us 2, la nuova opera di Naughty Dog. Abbiamo visto un nuovo trailer e abbiamo scoperto la data di uscita: potete trovare tutti i dettagli qui. A tutto questo, però, si aggiunge ora una nuova informazione: le edizioni speciali dedicate al gioco.

The Last of Us 2 proporrà quattro edizioni, oltre a quella standard:

Special Edition : versione fisica, includerà il gioco con una custodia steelbook, un mini-artbook da 48 pagine creato dalla rinomata Dark House, e dei bonus digitali, ovvero un tema dinamico e sei avatar PSN;

: versione fisica, includerà il gioco con una custodia steelbook, un mini-artbook da 48 pagine creato dalla rinomata Dark House, e dei bonus digitali, ovvero un tema dinamico e sei avatar PSN; Digital Deluxe Edition : esclusiva del PS Store, includerà una copia digitale del gioco, il mini-artbook in formato digitale, il tema dinamico e i sei avatar;

: esclusiva del PS Store, includerà una copia digitale del gioco, il mini-artbook in formato digitale, il tema dinamico e i sei avatar; Collector’s Edition : versione fisica, includerà il gioco con la custodia steelbook, una statua di Ellie che suona la chitarra (30 cm), una replica del braccialetto di Ellie, sei spille, una litografia, cinque adesivi, il mini-artbook (sia digitale che fisico), la colonna sonora digitale e i già detti avatar e tema dinamico;

: versione fisica, includerà il gioco con la custodia steelbook, una statua di Ellie che suona la chitarra (30 cm), una replica del braccialetto di Ellie, sei spille, una litografia, cinque adesivi, il mini-artbook (sia digitale che fisico), la colonna sonora digitale e i già detti avatar e tema dinamico; Ellie Edition: contiene tutti i contenuti della Collector’s Edition, ai quali si aggiungono una riproduzione funzionante dello zaino di Ellie, una toppa ricamata e un disco in vinile con la colonna sonora originale.

Preordinando il gioco, inoltre, si avrà accesso a due bonus in-game: aumento del caricatore massimo della pistola di Ellie e sblocco anticipato della capacità di creazione di nuovi oggetti.

Diteci, cosa ne pensate di queste edizioni speciali? Vi convincono?