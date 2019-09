The Last of Us 2: data di uscita e nuovo trailer dello State of Play

Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog hanno svelato il nuovo trailer di The Last of Us 2: ecco tutti i dettagli emersi allo State of Play.

Abbiamo atteso per lungo tempo, più di un anno per la precisione considerando che è dall’E3 2018 che The Last of Us 2 non si fa vedere, ma finalmente è arrivato il momento. Come promesso, Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment hanno mostrato un nuovo trailer di una delle esclusive PlayStation 4 più attese degli ultimi anni. In questi ultimi giorni gli sviluppatori ci hanno intrigato con quattro diversi teaser, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo, ma ora è il momento dei fatti e degli dettagli. Ecco tutto quello che è stato svelato durante lo State of Play.

Il trailer inizia in una cittadina dal sapore western dove Elliem, presumibilmente ,vive da lungo tempo. Possiamo vederla insieme a Dina in alcune fasi gioco. Pare che l’esplorazione sia legata anche all’utilizzo di un cavallo: possibile che le aree siano molto grandi e meno lineari rispetto al passato?

Vediamo inoltre che Dina, probabilmente, è morta per colpa di un gruppo di umani. Ellie, quindi, cerca vendetta. Possiamo vedere umani, ma molti infetti compreso quello che sembra un nuovo tipo di creatura mutata dal fungo. Infine, ritroviamo Joel, notevolmente invecchiato. L’uomo non lascerà Ellie da sola.

Infine, la data di uscita è il 21 febbraio 2020

