The Last of Us 2: apparse in rete le immagini della steelbook europea

The Last of Us 2 è uno dei titoli più attesi di quest’anno, se non addirittura di tutta la generazione attuale. La nuova opera di Naughty Dog è ancora abbastanza lontana dal giorno del rilascio, ma nonostante questo sono tanti gli appassionati che stanno facendo il countdown non vedendo l’ora di scoprire dove li porteranno le nuove avventure di Ellie, e di Joel. A far aumentare leggermente l’attesa sono delle nuove immagini che sono apparse in rete, che questa volta hanno come soggetto la versione steelbook del gioco.

Il tutto è stato avvistato su Reddit, dove l’utente felixmontoya ha pubblicato una foto che raffigura diverse steelbook proprio di The Last of Us 2. Nello specifico si tratta dell’edizione steelbook europea che mostra sulle due facce della cover il volto dei due amatissimi protagonisti dell’IP Naughty Dog. Sia il viso di Ellie che quello di Joel appaiono nella loro versione adulta, esattamente come li ritroveremo dopo ben sette anni dal giorno in cui li abbiamo conosciuti la prima volta.

Nonostante manchi ancora qualche mese all’uscita di The Last of US 2, il nuovo titolo di Naughty Dog si sarebbe dovuto rimostrare lo scorso fine settimana al PAX East 2020 di Boston, ma a causa delle preoccupazioni sul Coronavirus la software house americana ha deciso di saltare la fiera. Non sappiamo quindi, se ciò che doveva essere mostrato a Boston è stato semplicemente rimandato e quando avremo l’occasione di rivedere in bella mostra uno dei giochi più attesi dell’anno.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 uscirà il prossimo 29 maggio in esclusiva per PlayStation 4. Dopo il rinvio dell’uscita Naughty Dog ha subito voluto far sapere ai giocatori che avrebbe utilizzato il tempo extra per rifinire ulteriormente il gioco, e dichiarando che The Last of Us 2 ridefinirà il concetto di tripla A. Cosa ne pensate delle steelbook europee che sono trapelate in rete in queste ore?