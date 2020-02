The Last of Us 2: a causa del Coronavirus non sarà presente al PAX East 2020

Uno dei titoli più attesi dell’anno è sicuramente The Last of Us 2, titolo sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony che promette di raggiungere e superare gli standard qualitativi raggiunti con il primo capitolo della serie. Diversi giorni fa vi avevamo confermato la presenza di una lunga demo giocabile chiamata “Patrol” ai prossimi PAX East di Boston. Ebbene, ad una settimana dall’inizio ufficiale della fiera, Sony ha annunciato che non parteciperà più.

Molto probabilmente l’azienda giapponese ha deciso di fare un dietro front per il problema del Coronavirus, epidemia con epicentro a Wuhan che sta causando diversi morti e contagi ogni giorno. Adottando uno scopo precauzionale, Sony ha quindi scelto di non partecipare all’evento in programma dal 27 febbraio fino al primo marzo. Inevitabilmente, con il rifiuto del colosso videoludico, anche la tanto attesa demo giocabile di The Last of Us 2 è stata cancellata. A farcelo sapere è proprio Naughty Dog, che attraverso un post su Twitter, ha dichiarato che saranno assenti e che si scusano con tutti i videogiocatori. Qui sotto vi postiamo il comunicato ufficiale.

We’re so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don’t worry, we’ll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 19, 2020

“Siamo così tristi di dover saltare il PAX East! – scrivono gli sviluppatori di Naughty Dog – Non vedevamo davvero l’ora di incontrarvi e vedere le vostre reazioni alla Demo. Pur consapevoli che questo renderà l’attesa sino al 29 maggio un po’ più dura, apprezziamo la vostra comprensione”. Il team americano ricorda infine che prima della data di rilascio di The Last of Us 2 mostrerà sicuramente qualcosa di decisamente succoso.

Cosa ne pensate di questa notizia? Ma soprattutto cosa vi aspettate di vedere prima del 29 maggio?. Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti l’ultima fatica di Naughty Dog.