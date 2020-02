The Last of Us 2 “ridefinirà i tripla A” stando a Naughty Dog

The Last of Us 2 è la prossima grande esclusiva ad uscire su PlayStation 4, ed in questo momento i ragazzi di Naughty Dog si stanno impegnando al massimo per ultimare gli ultimi ritocchi nelle fasi finali dello sviluppo del titolo. Nonostante manchino ancora diversi mesi al rilascio, il team americano sta tenendo le attenzioni alte sul nuovo capitolo con protagonista Ellie.

Ad uscire allo scoperto questa volta è stato Anthony Newman, il co-direttore di The Last of Us 2, che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una dichiarazione che non può che far sperare bene tutti gli appassionati in attesa. “Stiamo per ridefinire i tripla A nel 2020”, ha affermato Newman, facendo scatenare le reazioni della community sotto al recente tweet dello sviluppatore.

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯_(ツ)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020

Recentemente è stato anche annunciato che The Last of Us 2 sarà presente sotto forma di demo giocabile al prossimo PAX East 2020 di Boston. La demo che sarà possibile giocare a tutti i presenti alla fiera durerà all’incirca un ora, e dovrebbe essere la stessa che è già stata mostrata in passato a diversi addetti ai lavori. Stando all’entusiasmo nelle parole di Newman sembra che dovremmo prepararci ad accogliere un titolo grandioso, ma purtroppo per scoprirlo manca ancora qualche mese.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 29 maggio in esclusiva su PlayStation 4. Sono state smentite le voci di corridoio che sembravano essere quasi certe della possibile uscita del titolo Naughty Dog anche su PC. Vi aspettate un tipo di esperienza che ridefinisca il concetto di tripla A da The Last of Us 2?