The Last of Us 2, anche il titolo Naughty Dog in uscita su PC?

Dopo la notizia di pochi giorni fa su una possibile versione PC di Horizon Zero Dawn, ora il turno di uno stesso rumor riguardante The Last of Us 2. Opera attesa dai giocatori di tutto il mondo, il nuovo capitolo di The Last of Us sta facendo in queste ultime ore gran parlare di sé, specialmente dopo un annuncio di lavoro pubblicato da Naughty Dog.

La nuova posizione lavorativa di Naughty Dog sembra suggerire, infatti, l’arrivo di The Last of Us 2 su PC. Dalle pagine del proprio profilo LinkedIn ufficiale, la software house californiana ha pubblicato un annuncio di lavoro per la figura di un programmatore specializzato in API grafiche su ambiente PC come DirectX 12 e Vulkan. A quanto scritto nell’annuncio, la figura ricercata dovrà impegnarsi a “sviluppare e implementare tecniche di rendering nuove ed esistenti per il nostro prossimo videogioco, The Last of Us 2“.

Ricordiamo che dai trailer resi disponibili online, il gioco è stato ripetutamente criticato a causa della presenza di eccessiva crudeltà e alto livello di violenza. Il direttore creativo Neil Druckmann ha commentato questa valutazione affermando che tutto ciò che viene mostrato è stato concepito in questo modo e la violenza dovrebbe teoricamente respingere, piuttosto che attirare: “Stiamo realizzando un gioco che si dedica al ciclo della violenza, vogliamo dire la nostra sulle azioni violente e sull’impatto che hanno sul personaggio che le commette e sulle persone che gli sono vicine. Il nostro approccio ci dice di ‘trattare la violenza nel modo più realistico possibile’. Vogliamo che il giocatore possa rendersene conto e sentire repulsione per la violenza che lui stesso sta commettendo. Crediamo che sia il modo più onesto per raccontare così la storia“.

The Last of Us 2 sarà disponibile dal 29 maggio come esclusiva PlayStation 4.