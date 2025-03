PC pronti per The Last of Us Part II Remastered? Ecco l’offerta più conveniente sul preorder!

Vedi offerta

Se siete amanti delle esperienze narrative intense e volete prepararvi al meglio per uno dei titoli più acclamati di sempre, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta imperdibile su Instant Gaming: il preorder di The Last of Us Part II Remastered per PC è disponibile a soli 36,49€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino di 50€. Il gioco sarà disponibile dal 3 aprile 2025, ma conviene prenotarlo ora per assicurarsi anche dei bonus esclusivi.

The Last Of Us Part II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Con questo preorder otterrete infatti un potenziamento della capacità munizioni e un manuale di addestramento alla creazione, strumenti utili per affrontare al meglio le sfide che attendono Ellie e Abby. La versione remastered non è un semplice aggiornamento grafico, ma un vero e proprio salto qualitativo che porta su PC tutta l'intensità e l'emozione di un'opera vincitrice di oltre 300 premi Game of the Year.

The Last of Us Parte II Remastered introduce miglioramenti tecnici di ultima generazione: supporto alle tecnologie NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS, compatibilità con HDR, display ultrawide e DirectStorage, oltre al supporto completo per mouse, tastiera e controller DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi. Il titolo include anche la nuova modalità "Senza ritorno", una sfida roguelike con scontri casuali, personaggi sbloccabili e boss brutali.

Per chi desidera approfondire la storia e lo sviluppo del gioco, sono disponibili i Livelli Perduti, versioni preliminari di tre scenari esclusi dalla versione originale, accompagnati da commenti degli sviluppatori. Non manca la modalità libera per chitarra, nuovi strumenti sbloccabili e la modalità Speedrun per chi ama le sfide a tempo.

Approfittate subito di questa promozione esclusiva su Instant Gaming: con soli 36,49€ potrete vivere o rivivere in versione migliorata uno dei titoli più potenti e toccanti della storia dei videogiochi. Il viaggio di Ellie e Abby vi aspetta su PC, più coinvolgente che mai.