Immergiti in The Last of Us Parte II Remastered su PC con questa IMPERDIBILE OFFERTA!

Se siete appassionati di videogiochi e cercate un’esperienza unica, coinvolgente e di altissimo livello narrativo e tecnico, non lasciatevi sfuggire questa occasione imperdibile. Da ieri è infatti disponibile The Last of Us Parte II Remastered per PC su Instant Gaming ad appena 36,49€, con un interessante sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 50€.

The Last Of Us Part II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo titolo non ha certo bisogno di presentazioni, avendo già conquistato la critica internazionale aggiudicandosi oltre 300 premi Game of the Year. La versione Remastered rappresenta l'edizione definitiva della straordinaria avventura di Ellie e Abby, arricchita da un comparto grafico e tecnico completamente rivisitato e ulteriormente migliorato per PC.

Cinque anni dopo le vicende del primo capitolo, Ellie e Joel vivono ora a Jackson, Wyoming, all’interno di una comunità che sembra aver finalmente trovato una certa tranquillità. Una pace che verrà spezzata improvvisamente da un evento violento e traumatico, che porterà Ellie a intraprendere un viaggio segnato dalla vendetta e dalla ricerca della giustizia personale.

The Last of Us Parte II Remastered non è però un semplice porting, ma una versione appositamente pensata per sfruttare al massimo le potenzialità dei PC più performanti. Potrete infatti beneficiare di un ampio ventaglio di funzionalità aggiuntive, quali il supporto completo ai controller DualSense con grilletti adattivi e feedback aptico, HDR avanzato, supporto DirectStorage e tecnologie di upscaling di ultima generazione come NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS.

Inoltre, il gioco è perfettamente ottimizzato per PC con supporto widescreen e ultrawide, e prevede controlli completamente personalizzabili tramite mouse e tastiera, così come una ricca implementazione della piattaforma Steam, che include il pieno supporto agli achievement.

Ma non finisce qui, perché il titolo include anche l'inedita modalità roguelike senza ritorno, con personaggi e mappe sbloccabili, una modalità libera per la chitarra, modalità Speedrun, e una interessante sezione denominata lvelli perduti, con scenari mai visti prima e approfondimenti esclusivi grazie ai commenti degli sviluppatori.

A soli 36,49€ su Instant Gaming, non lasciatevi sfuggire la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile: scoprite subito The Last of Us Parte II Remastered e affrontate uno dei viaggi più intensi ed emozionanti mai raccontati in un videogioco.

Vedi offerta