The Last of Us 2: prezzi delle edizioni speciali svelati, ma l’Italia non le avrà tutte

The Last of Us 2 potrà contare su una serie di edizioni speciali: ora, abbiamo finalmente scoperto il loro prezzo, ma qualcosa manca.

Due giorni fa abbiamo finalmente potuto scoprire le ultime novità su The Last of Us 2, la nuova avventura survival action di Naughty Dog (anche creatori di Uncharted). Nel corso dello State of Play abbiamo avuto modo di vedere un trailer e scoprire la data di uscita. Poco dopo, inoltre, sono state svelate le edizioni speciali che saranno disponibili insieme al gioco base: in quel momento, però, non conoscevamo ancora il prezzo; ora è stato svelato.

Per iniziare, il prezzo di listino della versione Standard di The Last of Us 2 sarà di 74.99 euro: questa edizione, come è facile intuire, contiene solo il gioco. Abbiamo poi la Special Edition, la quale potrà contare, oltre al gioco base, anche su una custodia SteelBook, un mini art book di 48 pagine realizzato da Dark Horse e un voucher per contenuti digitali (precisamente, un tema dinamico per PS4 e sei avatar per il proprio account PSN). Il prezzo per questi contenuti è di 89.99 euro.

Abbiamo poi la Collector’s Edition di The Last of Us 2, decisamente più corposa; essa contiene, oltre al gioco base: una statua di Ellie di 30 cm, una replica a grandezza naturale del bracciale di Ellie, la custodia SteelBook, il mini art book di 48 pagine realizzato da Dark Horse, sei spille smaltate, una stampa d’arte litografica, un set da cinque adesivi e un voucher per contenuti digitali (tema PS4, sei avatar, colonna sonora digitale, versione digitale del mini art book di 48 pagine). Tutto questo verrà venduto al prezzo di 189.99 euro: non una cifra da poco, ma i veri collezionisti potrebbero non resistere.

Come noterete, non si fa menzione della già nota versione Ellie’s Edition che avrebbe contenuto tutti gli extra della Collector’s Edition più uno zaino e un disco in vinile con la colonna sonora. La Ellie’s Edition, purtroppo, non sarà commercializzata in Italia: lo supponevamo già, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Diteci, cosa ne pensate di The Last of Us 2?